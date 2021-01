Nicolò Zenga contro il padre Walter: “Non è un papà”/ “Per lui, io e Andrea siamo…”

Nicolò Zenga torna a parlare del padre Walter e del rapporto che ha con lui. Dopo le dichiarazioni che il fratello Andrea ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Nicolò parla del rapporto col padre Walter in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi nel numero in edicola. Nicolò conferma la versione del fratello Andrea svelando di non avere un rapporto col padre. “In 31 anni non sono mai riuscito ad instaurare un rapporto con lui. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante: più gli arrivano vicino, più si allontanava. Un ciclo continuo di delusioni e speranze. Di me e di Andrea, delle nostre passioni e delle nostre paura non sa nulla […] Per lui, io e Andrea siamo il passato, ha detto Nicolò al settimanale Oggi.

La madre di Andrea e Nicolò Zenga, Roberta Termali, sempre a Oggi, ha spiegato di aver sempre esortato i “figli ad avere un rapporto con il padre e mi sono sempre adoperata perchè s’incontrassero. Da Osimo li portavo a Milano perchè Walter che li passava a prendere a casa dei miei genitori li potesse vedere“, ha spiegato la Termali.

Nicolò Zenga: “L’unico ricordo bello di mio padre Walter risale a…”

Aprendo i cassetti dei ricordi, Nicolò Zenga svela di avere un unico ricordo bello del padre Walter. “Risale a quando avevo cinque anni. Un viaggio che facemmo io e lui, sulla sua macchina d’epoca, da Genova a Forte dei Marmi”, ricorda Zenga. Poi aggiunge: “Durante quelle due ore ebbi l’impressione che ci tenesse, che mi volesse bene. Quelle due ore hanno nutrito 26 anni di tentativi di far breccia nel cuore di quest’uomo“. Esattamente come il fratello Andrea, l’ultima volta che Nicolò ha visto papà Walter è stato al matrimonio del fratello Jacopo a giugno del 2019. Risalirebbe, invece, a novembre 2019 l’ultima volta che si sono sentiti. Nonostante le delusioni, Nicolò è pronto a ricucire un rapporto: “Ho smesso di sperarsi, ma se volesse ricostruire un rapporto vero, duraturo, la mia porta resta aperta”, conclude Nicolò che sogna di formare una famiglia con la fidanzata, l’attrice Marina Crialesi.



