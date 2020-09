Flavia Vento/ “Inizia la mia esperienza magica!”: in Casa fede e poesie? (GF Vip 5)

Sono passati tanti anni da quando Flavia Vento rivestiva i panni di valletta al fianco di Tea Mammucari. 20 anni per l’esattezza e adesso è pronta per la Casa del Gf Vip 5, al via nella prima serata di oggi, lunedì 14 settembre 2020. Di recente è finita poi sulle pagine di gossip per via di alcune dichiarazioni: ha affermato di essersi votata del tutto alla fede e di aver allontanato dalla sua vita qualsiasi tipo di rapporto fisico. Possiamo dare per scontato che la Vento riuscirà a trovare in Paolo Brosio un degno compagno d’avventura? Entrambi religiosissimi, potrebbero decidere anche di creare dei momenti di preghiera all’interno della Casa. Non è la prima volta che la showgirl partecipa tra l’altro ad un reality. In passato ha partecipato a La Fattoria sotto la guida di Daria Bignardi, poi nel 2008 è volata fino in Honduras per tentare la sorte con L’Isola dei Famosi e quattro anni dopo l’Isola l’ha richiamata a sé per un’edizione speciale. In tutte e tre le occasioni però, Flavia ha deciso di ritirarsi prima del tempo. Farà lo stesso anche in questa nuova occasione?

FLAVIA VENTO CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Fede, animali, poesie: questa è la nuova vita di Flavia Vento, ex valletta e ora concorrente del Grande Fratello Vip 5. Prima di abbandonare i social, ha deciso di condividere una sua poesia con tutti i fan, dal titolo Tornata da te. “Scritta a Sabaudia”, specifica. Nel testo, Flavia parla di fate e foreste, animali di un mondo incantato e il traguardo raggiunto “Dopo viaggi disastrosi”. Clicca qui per leggere il post di Flavia Vento. “Oggi inizia il mio grande fratello che dire sarà un esperienza magica per ora vi lascio una mia poesia scritta a Sabaudia”, si legge nella didascalia al post. Intanto la Vento è quotata solo 12,00 come papabile alla vittoria da parte della casa di scommesse StanleyBet. Al suo fianco Pierpaolo Petrelli. Secondo i pronostici del padrone di casa e dei due opinionisti invece, la Vento potrebbe addirittura essere una delle concorrenti pronte a creare scompiglio nella Casa. Troverà una rivale? Di certo di carattere ne ha da vendere e se così fosse ne vedremo delle belle. Basti ricordare la famosa lite avvenuta a La Fattoria con Donatella Rettore, che l’aveva accusata di non fare nulla dalla mattina alla sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA