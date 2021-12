Biagio D’Anelli Vs Valeria Marini/ “Lite con Nathaly? Aveva paura della nomination”

È pungente Biagio D’Anelli, soprattutto nei confronti di Valeria Marini. Ospite in collegamento a Pomeriggio 5 News, l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 2021 dice la sua sul litigio tra la showgirl e Nathaly Caldonazzo, appoggiando quest’ultima. “Nathaly Caldonazzo ha pienamente ragione. Valeria Marini, oltre a truccarsi dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, non crea dinamiche. Una cosa che non mi è piaciuta è che si è permessa di dire a Nathaly ‘Tutti i favori che ti ho fatto in tempi passati’, questa cosa non l’ho gradita, perché una cosa si deve fare con il cuore e non va mai rinfacciata”.

Biagio ha anzi un’idea piuttosto chiara di questa mossa di Valeria: “Diciamo che quello con Nathaly è stato più un litigio acchiappa-click perché aveva paura della nomination Valeria Marini, che ha creato un litigio dal nulla perché Nathaly stava entrando in bagno e lei subito ha rivendicato situazioni passate, parlando di favori, tanto che tutta la Casa è rimasta a bocca aperta. Poi magicamente la sera non voleva fare discussioni”.

Biagio D’Anelli contro Valeria Marini: “Sono 6 anni che fa il Grande Fratello Vip, conosce le dinamiche”

Non è della stessa opinione Roberto Alessi. Il direttore di Novella2000 replica a Biagio D’Anelli: “Io conosco Valeria Marini da 30 anni, è sempre stata una donna generosa, molto carina, molto gentile con chiunque. Incredibilmente viene fuori un mostro nella Casa?” Biagio, però, non cambia idea e anzi conclude: “Sono sei anni di seguito che fa il Grande Fratello Vip e conosce benissimo le dinamiche, sa come colpire i concorrenti”.

