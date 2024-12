Valeria Marini vittima di un’aggressione nella sua abitazione: cos’è successo

Grande paura per Valeria Marini vittima di un’aggressione nella sua abitazione a Roma, ieri sera, giovedì 5 dicembre. Si è salvata solo grazie alla sua prontezza di riflessi e alla presenza di una pattuglia nelle vicinanze che prontamente l’ha soccorsa. A rivelare che cosa l’è successo è stata la stessa soubrette all’AdnKronos spiegando che ieri dopo le 23.00 circa stava rientrando a casa quando ha sentito dei rumori sulle scale che l’hanno indispettita, ha questo punto ha iniziato ad urlare chi ci fosse e quando ha sentito dei passi scendere le scale si è precipitata in strada.

Valeria Marini aggredita sulle scale di casa e inseguita: salvata dalla polizia locale/ Fermato 29enne

Il racconto dell’aggressione di Valeria Marini prosegue rivelando che per fortuna nelle vicinanze della sua abitazione, in Piazza di Spagna a Roma, c’era una pattuglia della polizia municipale che l’ha prontamente aiutata. La showgirl riporta che avvicinandosi gli agenti hanno notato che dal portone della sua casa è uscito “un giovane uomo con un cappellino e un atteggiamento visibilmente aggressivo, pronunciando una serie di insulti in portoghese. All’avvicinarsi degli agenti, l’uomo si è mostrato aggressivo anche con loro ed è stato immobilizzato e portato in Questura.”

Valeria Marini/ Il primo amore tossico e l'aborto choc a 14 anni: "Avrei tenuto quel figlio se..."

Valeria Marini come sta dopo l’aggressione nella sua casa: “Scossa ma fortunata”

Passato lo spavento ed immobilizzato l’aggressore, Valeria Marini ha rivelato come sta adesso: “Scossa ma fortunata. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male” Nel frattempo sono emersi altri dettagli sulla vicenda, uno degli agenti della polizia municipale, è rientrato in casa e si è accorto non solo che le lampadine dell’ingresso e delle scale erano rotte ma anche che il sistema di allarme era stato parzialmente manomesso mentre ad allarmare la showgirl è stato il rumore di passi nelle scale.