Biagio Di Maro, dopo Uomini e Donne sbarca al cinema?/ “Ho iniziato a girare un film!”

Biagio Di Maro diventa attore dopo l’addio a Uomini e Donne: l’annuncio

Biagio Di Maro è stato uno dei protagonisti più discussi degli ultimi anni nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere ha avuto modo di conoscere molte donne ed intraprendere parecchie conoscenze, eppure nessuna di queste ha avuto un lieto fine. Spesso accusato di essere superficiale ed interessato solo a conoscenze di tipo fisico, Biagio è stato poi invitato da Maria De Filippi e dai suoi opinionisti a lasciare lo studio di Canale 5 per sempre.

Da allora, il cavaliere continua però ad essere seguito dai fan attraverso i social. Biagio ha infatti aperto un profilo su Tik Tok dove è molto presente. Proprio qui, ha recentemente annunciato che presto apparirà in un film nelle vesti di attore.

Biagio Di Maro sta girando un film: “Non sono il protagonista ma ci sarò sempre”

“Ragazzi vi voglio annunciare una bellissima cosa: ho iniziato a girare un film.” ha esordito l’ex cavaliere di Uomini e Donne in un video social. “Non sono tra gli attori protagonisti, ma comunque sarò sempre presente in tutte le puntate. Si sta girando a Napoli ed è un film molto bello”, ha precisato. Ha quindi risposto preventivamente a coloro che potrebbero avanzare sospetti su questa inaspettata notizia: “Qualcuno giustamente dirà “è vero o è falso?” e noi prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere. Ciao ragazzi, un bacio forte e come dice sempre Biagio “abbiamo trascorso una bella serata”. Non resta dunque che attendere le prime immagini di questo esordio da attore dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

