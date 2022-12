Biagio Di Maro, lite con Silvia a Uomini e Donne: “Falsa, vuoi fare TV”/ Tina accusa: “Ora parte col ricatto”

Biagio Di Maro accusa Silvia a Uomini e Donne: “Sei falsa!”

Scoppia la lite in diretta all’inizio della nuova puntata di Uomini e Donne tra Biagio Di Maro e Silvia. La loro conoscenza si è interrotta da alcuni giorni ma ci sono ancora dissapori, soprattutto da parte del cavaliere che alla domanda di Maria De Filippi ‘L’hai sentita in questi giorni?’, ha risposto ‘Io no, lei però ha provato a contattarmi più volte ma non ho mai risposto’. Questo spunto è servito a Biagio per accusare Silvia di essere finta.

“Sei bravissima a prende l’applauso qui in studio, poi mi mandi i messaggi in privato, perché non me lo dici qui a centro studio? Perché vuoi gli applausi! Vediamo cosa fai ora. Sai cosa ti dico? Per me sei falsa, vuoi fare TV e teatro!” ha tuonato il cavaliere a Uomini e Donne.

Biagio Di Maro contro Silvia, interviene Tina Cipollari

“Guarda non parlo, sto zitta, meglio!”, ha replicato Silvia. “Meglio per te, non per me…” ha risposto allora Biagio, scatenando la replica di Tina Cipollari. “Adesso è la fase del ricatto, inizia a dire ‘ti conviene non parlare’… Silvia, non avere paura di lui!”, ha tuonato la bionda opinionista.

Silvia ha allora rotto gli indugi, chiarendo il motivo dei messaggi inviati a Biagio: “Io ti ho ripetuto nei messaggi quello che ti avevo già detto qui! – e ha lanciato al cavaliere una stoccata – Io ho creduto in te, me ne sono fregata di ciò che hai fatto in passato e che hanno detto di te, ma sono stata smentita.”

