Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: “Ti devi vergognare”

Lite infuocata nello studio di Uomini e Donne tra Biagio Di Maro e Tina Cipollari. la bionda opinionista, dopo aver criticato l’atteggiamento di Ida Platano, dopo aver ascoltato il racconto dell’appuntamento tra Biagio e Rosi, Tina si scaglia contro il cavaliere. A far infuriare Tina è l’atteggiamento del cavaliere nei confronti di Sara, la signora con cui, dopo aver vissuto una storia nella scorsa stagione, ha provato a ricominciare senza risultati.

Di fronte alla voglia di Biagio di uscire ancora con Rosi, Sara si è limitata a commentare il tutto con un “no comment”. La dama, inoltre, ha ribadito di aver sperato di ricevere una sua telefonata per ricucire il rapporto non nascondendo di provare ancora un sentimento importante.

Tina Cipollari attacca Biagio Di Maro

Tina Cipollari non si fida di Biagio Di Maro e si dice convinta che il cavaliere segua un copione e che non sia assolutamente vero nei confronti delle signore con cui esce comportandosi sempre allo stesso modo. “Stai seguendo un copione. Sono sicura che ha detto a Rosi le stesse cose che hai detto a Sara. Ti devi vergognare, devi entrare in questo studio con una maschera”, commenta Tina.

La bionda opinionista, poi, rivolgendosi a Sara, dice: “Ti ha usata. Prima con l’intervista rilasciata al giornale dichiarando che avrebbe voluto un’altra possibilità e poi abbandonandoti per uscire con Sara”, aggiunge la bionda opinionista che poi conclude così – “il suo obiettivo è la sedia rossa”.

