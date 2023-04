Biagio e Lina, genitori Cristina Scuccia/ Padre morto nel 2021, la madre “orgogliosa”

Biagio e Lina, genitori di Cristina Scuccia: il padre morto nel 2021

Cristina Scuccia, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è molto legata alla sua famiglia. “I miei genitori mi hanno insegnato a leggere un segno divino dentro ogni cosa che succede”, ha raccontato l’ex religiosa a Verissimo. Il padre Biagio è morto il 1° dicembre 2021, poco dopo la decisione di rinunciare ai voti (aveva preso i voti perpetui l’8 settembre 2019):

“Il 2 novembre 2021, quando ho raggiunto mio papà in Sicilia perché stava male, è stato il giorno in cui sono uscita dal convento, l’ultimo in cui ho indossato gli abiti religiosi”. E ha aggiunto: “Non ho vissuto benissimo il ritorno a casa… durante il funerale di mio padre le persone non capivano cosa stesse accadendo, perché fossi in borghese, anche se c’erano le suore con me”.

Lina, mamma di suor Cristina: sempre al suo fianco

La madre Lina Rizza ha mandato un video messaggio alla figlia Cristina Scuccia nell’ultima sua ospitata a Verissimo. La mamma, che viva a Comiso (in provincia di Ragusa) ha ricordato l’infanzia della figlia: “È stata da sempre una bambina molto decisa”. Poi ha parlato di quando Cristina le ha detto che voleva farsi suora: “Il giorno in cui mi ha detto di avere la vocazione sono rimasta in silenzio per qualche minuto, mi ha fatta piacere. L’abbiamo accompagnata in questa sua scelta di vita”. Anche quando Cristina ha deciso di rinunciare ai voti, la sua famiglia è sempre stata al suo fianco: “Quando ha deciso di togliere l’abito, non è una cosa che va giù facilmente, ma è la sua vita ed è giusto che la viva come vuole, felice e contenta. Come mamma non posso che accompagnarla ed essere orgogliosa e felice per lei”.

