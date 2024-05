Cristina Scuccia oggi: l’ex suora è fidanzata?/ “Svolta pensata a tavolino? No, ho seguito il mio cuore”

Cristina Scuccia è fidanzata? La vita dell’ex suora oggi

Per molti è ancora Suor Cristina, ma il velo Cristina Scuccia lo ha lasciato da tempo e oggi è una donna diversa. Da quando ha lasciato la vita consacrata, Cristina è diventata un volto televisivo: ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, poi come coach a Io Canto e ora nello stesso ruolo a Io Canto Family. Anche la sua vita privata ha subito una svolta importante: proprio durante la sua avventura all’Isola, Cristina Scuccia ha ammesso di essersi innamorata e fidanzata, mai però ha svelato l’identità di questa persona.

Ad oggi non sappiamo se Cristina Scuccia sia ancora fidanzata oppure no: l’ex suona, che si dedica oggi totalmente alla musica, non ama parlare della sua vita privata, esponendola ai riflettori. Tuttavia, la scelta fatta di lasciare il velo e di partecipare ai programmi televisivi, l’hanno inevitabilmente lanciata nel mirino di alcune critiche.

Cristina Scuccia replica alle critiche di chi non crede alla sua svolta

C’è chi l’ha accusata di aver studiato tutto a tavolino per avere notorietà, accusa alla quale Cristina Scuccia ha così replicato sui social: “Prima di tutto, se io fossi stata in grado di pensare tutto a tavolino, come minimo in questo momento starei ritirando un premio Oscar per la miglior recitazione, o meglio anche come miglior regista, cosa che per il momento non accadrà, almeno per ora…”

Cristina ha poi spiegato il motivo che l’ha portata ad abbandonare il velo: “Lasciare la vita consacrata è stata una scelta difficile e molto coraggiosa. Ho seguito il mio cuore, non è successo nulla in particolare. A un certo punto non stavo più bene. È come se la mia maturazione personale stesse stretta nell’abito e nelle sue regole”. Da allora, Cristina è partita per la Spagna, perché l’ ha incontrato la persona della quale si è innamorata.

