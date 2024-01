Franco Simone contro Cristina Scuccia: “Era mia allieva, ingrata!”/ “Pippo Baudo? È stato poco carino con me”

Franco Simone lancia una stoccata a Cristina Scuccia: “Il primo provino in Rai grazie a me, nessun ringraziamento!”

Franco Simone lancia stoccate a Cristina Scuccia e Pippo Baudo nel corso della sua ospitata a La Volta Buona, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. È proprio stuzzicato dalla conduttrice che il cantante di ‘Respiro’ porta a galla un retroscena sull’ex suor Cristina, definendola un’ingrata.

“Io l’ho mandata in Rai a fare il primo provino, era una mia allieva!” ha esordito Simone su Rai Uno. “Se mi ha ringraziato per la vittoria a The Voice? Diciamo che non ha buona memoria ma non vorrei infierire.” Ma non si ferma qui, anzi ha aggiunto: “Io le avevo proposto anche una canzone dopo, non si è neanche degnata di rispondermi! Una canzone che poi ha interpretato un altro e ha anche ottenuto un grande successo perché ha vinto un festival importante.”

Franco Simone sullo scontro con Pippo Baudo: “Non è stato molto carino con me”

E se questa è stata la stoccata a Cristina Scuccia, Franco Simone è poi tornato allo scontro nato con Pippo Baudo sul palco della Gondola d’oro 1978, quando il cantante venne ‘zittito’ dal conduttore. “C’è stato un diverbio con Pippo Baudo. Lui mi tolse il microfono e io non gradii molto. – ha spiegato – Io la Gondola d’oro che vinsi, che aveva un valore immenso, volevo regalarla ad una bambina in prima fila, dicendo ‘con la speranza che un domani non faranno le ingiustizie che stanno facendo a me’. Non ho avuto il tempo di farlo…”

Così ha spiegato: “Il motivo per il quale non mi hanno fatto cantare poi non l’ha spiegato… Mi dissero che la manifestazione era di altissimo livello ma non c’era posto per me, che ero il vincitore, perché avevo venduto più dischi. Non era logico! Diciamo che Baudo poteva essere un po’ più carino con me…”











