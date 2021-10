Biagio Izzo è Adriano Pappalardo a Tale e Quale Show/ Altra prova esilarante?

Biagio Izzo è Adriano Pappalardo nella puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda venerdì 15 ottobre. Il comico si dovrà misurare con la potente voce nel suo classico “Ricominciamo”. Cosa aspettarsi se non l’ennesima prova esilarante? Non è certamente una prova facile, visto la straordinaria vocalità del cantate. È per questo che ci si aspetta che il concorrente faccia leva come al solito sulla sua irriverenza.

Alessia, Valeria, Martina e Raffaele, figli Biagio Izzo/ L'attore: "li amo tutti"

Biagio Izzo il suo percorso a Tale e quale show più da interprete che da cantante…

La puntata andata in onda venerdì scorso, in tal senso, ha visto il comico vestire i panni della brasiliana Carmen Miranda. Il brano in cui si è cimentato è stato uno dei più grandi successi della cantante, “Tico Tico No Fubà”. All’inizo dell’esibizione, a sorpresa, la musica è stata stoppata: Biagio Izzo ha fermato i ballerini e la loro coreografia e si è esibito in uno show tutto personale, che aveva l’unico scopo di far divertire il pubblico. L’imitazione è stata grottesca ed esilarante, tanto da provocare grosse risate nel pubblico, soprattutto a causa del look.

Federica Apicella, moglie e figli Biagio Izzo/ Lui: "è il perno della mia famiglia"

I giudici con Biagio Izzo, che è Andriano Pappalardo nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 15 ottobre, si divertono: da Loretta Goggi a Cristiano Malgioglio, sono tutti concordi nel giudizio sul comico. Le doti vocali del concorrente lasciano a desiderare, ma del resto a lui interessa poco cantare alla perfezione. È infatti concentrato sulla sua comicità e sul grande desiderio di stupire ogni volta. Nonostante la buona volontà profusa, il risultato è sempre quello di uno spettacolo comico. Attualmente, per questi motivi, è ultimo in classifica.

Anche i commenti dei follower della pagina Facebook di Tale e Quale Show sono unanimi in merito al fatto che Biagio Izzo sia in gara solo per far divertire il pubblico e donare leggerezza. Solo per alcuni, il comico ha stancato, perché considerato incapace e poco interessato ad impegnarsi. Chi lo apprezza e lo segue da sempre è consapevole della sua verve e del suo desiderio di non prendersi mai sul serio, pertanto accoglie la sua allegria e la sua innata comicità. Dal popolo di Twitter è stato eletto il concorrente più divertente.

Biagio Izzo è Carmen Miranda a Tale e quale show/ La prova più difficile di stasera

© RIPRODUZIONE RISERVATA