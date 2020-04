Bianca Atzei e Stefano Corti/ Foto, Pasquetta come Lilli e il Vagabondo: “Che amore”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Anche per loro continua la quarantena e la permanenza forzata a casa e, per i giorni di Pasqua e Pasquetta, la coppia ha deciso di organizzare un pranzetto romantico e molto speciale. Lo testimoniano i diretti interessati con alcune stories e immagini postate su Instagram. In particolare l’inviato de Le Iene mostra di aver acquistato del pesce fresco per poter cucinare qualcosa di speciale per la sua dolce metà. Così, a preparazione conclusa, i due hanno deciso di immortalarsi con tanto di dedica romantica dalla loro terrazza. “Lilli e il vagabondo…Definizione perfetta di noi due. Buona pasquetta a tutti!” ha scritto Stefano accanto alla foto che mima il celeberrimo gesto dei due cagnolini della Disney che si dividono uno spaghetto.

Bianca Atzei, quarantena (e Pasquetta) con Stefano Corti: “Tanto amore”

Anche Bianca Atzei ha voluto condividere su Instagram alcuni scatti della sua romantica Pasquetta con Stefano Corti con tanto di romantica didascalia: “Un po’ di fiori. Un po’ di colore. Sole. Tanto amore. Un bel piatto di spaghetti alle vongole. Auguri a tutti una Buona Pasquetta. Vi voglio bene. Sempre.”, ha scritto ai suoi follower. Continua dunque con tanto amore la quarantena della coppia, anche se proprio la cantante, ieri, ha manifestato un po’ di malinconia a causa della lontananza dalla sua mamma. Ecco le sue parole: “In questo giorno di Pasqua la cosa più bella è il compleanno di mia mamma e anche se non posso abbracciarla e non sta passando giorni facili, so che è forte e si riprenderà e sarà ancora più forte di prima e torneremo a sorridere così come in questa foto.Tanti auguri mami rock”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA