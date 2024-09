Bianca Atzei, chi è il figlio Noah: “In futuro una femminuccia? Vedremo”

La cantante Bianca Atzei si appresta a raccontarsi nel salotto di Caterina Balivo durante la trasmissione La volta buona, che oggi martedì 17 settembre torna in onda sul piccolo schermo. L’artista tornerà inevitabilmente a parlare della sua famiglia con il compagno di vita Stefano Corti, dal quale ha avuto il figlio Noah, che ha poco più di un anno e ha inevitabilmente stravolto l’esistenza dei suoi genitori, come raccontato in una precedente intervista concessa a Verissimo da Bianca Atzei, che sul figlio Noah Alexander ha dichiarato: “Nostro figlio Noah è l’amore più grande, un amore immenso, devo dire che io ho sempre creduto nell’amore ma con lui ho scoperto davvero il vero senso di questa parola”.

Il compagno di vita di Bianca Atzei, Stefano Corti, ha invece manifestato la sua volontà di allargare la famiglia nei prossimi anni, con la speranza che dal rapporto con la cantante possa venire al mondo una femminuccia, ma per il momento la mamma di Noah ha frenato riguardo alla possibilità, dicendosi invece vogliosa di godersi il momento, in futuro poi chissà.

Bianca Atzei, la confessione sul figlio Noah: “Ha aiutato me e Stefano Corti a trovare serenità”

Sempre nel corso di una precedente intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, Bianca Atzei ha rivelato che sono cambiate alcune cose nella sua vita da quando è nato il figlio Noah, anche nel rapporto con il compagno di vita Stefano Corti.

Bianca Atzei sul figlio Noah ha infatti ammesso come alcuni equilibri si siano livellati proprio dopo il lieto evento dell’anno scorso: “Il bimbo ci aiuta molto, cerchiamo di contenerci per non trasmettergli tensione è questa è una cosa importante, cerchiamo di evitare i toni alti… Se abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Da quando ho partorito mi chiede un secondo figlio!”

