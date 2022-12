Bianca Atzei incinta ricoverata in ospedale: “Ha una polmonite”/ Paura per la cantante: “Ecco come sta”

Bianca Atzei ricoverata in ospedale: cos’è accaduto alla cantante incinta?

Sono ore di paura per Bianca Atzei. La cantante, che aspetta il suo primo figlio, è stato ricoverata in ospedale. È stato il compagno Stefano Corti a far sapere nelle ultime ore che la fidanzata è stata ricoverata a causa di alcuni problemi di salute. D’altronde negli ultimi giorni sono stati parecchi i fan a chiedersi il motivo della sua assenza dai social, ed è di fronte alle domande di molti che la iena Stefano Corti ha spiegato l’accaduto.

“In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno sui social. – ha allora esordito Corti su Instagram, postando uno scatto di Bianca Atzei in ospedale – Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, è nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa.”

Bianca Atzei, come sta? Il compagno Stefano Corti: “Sta migliorando”

Dopo ore di silenzio, che hanno fatto diffondere un po’ di preoccupazione tra i fan della celebre cantante, anche per il suo stato interessante, Stefano Corti è tornato con un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute della compagna. “Per aggiornarvi: sembra stia migliorando” ha scritto nelle sue IG stories a corredo di un video in cui si vede la Atzei accarezzare il suo pancione. Non è chiaro però se la polmonite sia stata causata dal Covid, situazione che non è stata al momento specificata da Stefano Corti. I fan sono dunque in attesa dei prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute della cantante.

