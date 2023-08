Bianca Balti al settimo cielo: “Mia figlia Matilda si è trasferita da me”/ “Dopo 7 anni a Parigi col padre…”

Bianca Balti annuncia con gioia il ‘ritorno’ di sua figlia Matilda: “Si è trasferita da me a Los Angeles”

Per Bianca Balti sono giorni di grande gioia perché sua figlia Matilda, 16 anni, è tornata a vivere con lei. La modella ha svelato la novità in una chiacchierata su Instagram con i fan: “Mia figlia Matilda, dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles. Ora la mia vita è completa”. Matilda, nata dalla relazione della Balti col fotografo Christian Lucidi, aveva in precedenza scelto di vivere col padre quando aveva appena 6 anni.

Bianca Balti è fidanzata?/ "Amore non ricambiato, nella mia vita manca una relazione"

Bianca Balti, in un podcast di qualche mese fa, spiegò il perché della rottura con Lucidi: “Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano. In quegli anni vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle”. Dopo quattro anni (nel 2010) la storia con Lucidi terminò con la Balti che lasciò New York e tornò a vivere in Italia con la piccola: “Ricominciai con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così”.

Bianca Balti choc a Belve: "Stuprata a 18 anni a un rave"/ "Un bacio si è trasformato in violenza"

Bianca Balti ritrova la figlia Matilda dopo anni difficili

La Balti, a Marbella, incontrò Matthew McRae, il padre della secondogenita Mia. I due si sposarono nel 2017 ma la storia durò pochi mesi. Bianca decise di tornare in America con le due figlie, ma la piccola Matilda, sei anni, era rimasta traumatizzata dalla vita sregolata della madre e decise di rimanere con il padre. La Balti in merito ha raccontato: “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma Matilde non era pronta a perdonarmi. Allora fu durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”. Ora Matilda si è trasferita dalla mamma in California e la Balti, con le due figlie vicine, ora si piò dire davvero felice.

LEGGI ANCHE:

Mastectomia preventiva: cos'è?/ Asportazione ghiandole mammarie in soggetto sano

© RIPRODUZIONE RISERVATA