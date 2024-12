Dopo una lunga serie di frequentazioni, mariti, amori e relazioni che hanno lasciato a Bianca Balti diverse profonde ferite – ma anche due splendide figlie, Matilde e Mia -, da qualche mese a questa parte la supermodella sembra aver trovato un nuovo fidanzato che la sta accompagnando in una di quelle che potremmo tranquillamente inserire tra le parentesi più difficili e dolorose della sua vita: a settembre – infatti – Bianca Balti ha annunciato di essere alle prese con un tumore ovarico al terzo stadio affrontato (nel pieno del suo stile) con il sorriso sul volto e – fortunatamente – l’amore a riscaldarla il cuore.

Proprio il tumore di Bianca Balti sarà al centro di un servizio da parte della trasmissione di Italia 1 Le Iene che seguirà il procedere delle sue terapie da quella prima mastectomia, fino alla chemioterapia che le ha leggermente aumentato il giro vita; ma tra queste righe noi vorremmo piuttosto soffermarci sul nuovo fidanzato della supermodella, ovvero il pressoché ignoto Alessandro Cutrera che è comparso per la prima volta in un carosello di foto sul suo profilo Instagram poco dopo l’annuncio della malattia.

Chi è Alessandro Cutrera, il nuovo fidanzato di Bianca Balti: tutto quello che sappiamo sul pilota Ferrari

Rispondere a ‘chi è Alessandro Cutrera?’ è piuttosto complicato perché – di fatto – sul suo conto non abbiamo praticamente nessun tipo di informazione, fuorché per il fatto che pare sia un pilota di Ferrari Challenge del tutto estraneo al mondo dello spettacolo e – peraltro – poco avvezzo la mondo dei social network tanto che non si riesce a risalire a nessuno dei suoi profili (e quando si riesce, ci si scontra contro messaggi che ci informano che sono privati) e non si riesce neppure a capire quando sia effettivamente nato.

D’altra parte, ciò che sappiamo sul conto del nuovo fidanzato di Bianca Balti è che la sta supportando nella sua difficile lotta contro il tumore ovarico, tanto che dopo aver scritto in un post che “l’amore guarisce”, in un altro l’ha definito “il lato positivo” dell’attuale fase della sua vita; ovviamente unito anche a parenti ed amici della supermodella che non l’hanno mai abbandonata in questo complesso percorso.