Bianca Balti congela gli ovociti/ “Non serve un uomo, farò figlio da sola se…”

Questo pomeriggio, domenica 3 aprile, la top model Bianca Balti è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Si parlerà, naturalmente, della scelta della showgirl di conservare gli ovociviti “per diventare mamma al momento giusto”. Una decisione che ha fatto molto discutere e che è stata annunciata da Bianca in un lungo sfogo affidato al suo profilo Instagram. “L’indipendenza di cui io avevo bisogno era quella riproduttiva. Così un anno fa optai per congelare gli ovociti”, ha raccontato la supermodella italiana. Un percorso turbolento, scaturito dalla sua ultima relazione, definita tossica e nociva.

Bianca Balti: "Ho deciso di congelare i miei ovuli"/ "Ho vissuto un amore tossico"

Così ha raccontato del proprio social freezing, ovvero la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. Parlando del suo ex fidanzato Matthew McRae ha precisato: “Svincolare il mio sogno di maternità dagli umori di una relazione fu la cosa più coraggiosa che ebbi mai il coraggio di fare per me, perché se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro”.

Bianca Balti e la scelta coraggiosa di conservare gli ovociti: “Ecco perché ho preso questa decisione”

Bianca Balti ha deciso di congelare gli ovociti in seguito all’ennesima delusione sentimentale, che l’ha spinta a fare profondi ragionamenti sul suo futuro e sulla maternità. “E’ successo al termine dello scorso anno, alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche”, le parole riportare dal portale Today. “Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione”, ha quindi scritto la top model italiana, che oggi vive negli Stati Uniti. Secondo Bianca Balti la strada della conservazione è una possibilità concreta per “diventare madre nel momento più opportuno”. “Se non troverò il partner giusto, lo farò da sola”, ha poi aggiunto la modella, che ricordiamo è già madre di due figlie, avute da Christian Lucidi e Matthew McRae.

