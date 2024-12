BIANCA BALTI MALATTIA, IL RACCONTO DELLA BATTAGLIA A LE IENE

Se deve pensare alle lezioni che sta imparando con la malattia, Bianca Balti cita quella del vivere bene, infatti la top model si definisce una “brava studentessa della vita“. Ne ha parlato a Le Iene, in un’intervista in cui racconta come sta affrontando la sua battaglia. Infatti, qualche settimana fa ha annunciato tramite la sua pagina social di essere stata operata per l’asportazione di un cancro alle ovaie al terzo stadio. Raggiunta a Los Angeles dall’inviato Nicolò De Devitiis, la modella è poi partita per Milano per lavoro e una seduta di chemioterapia, quindi durante il viaggio ha avuto modo di raccontarsi e confidarsi.

Ad esempio, è tornata a parlare della decisione di sottoporsi a una mastectomia preventiva, avendo scoperto di essere portatrice di una mutazione genetica BRCA, ma di non aver fatto lo stesso con le ovaie perché voleva provare a diventare di nuovo mamma. Bianca Balti ha raccontato di seguire una dieta per via delle conseguenze della chemioterapia, a partire dai gonfiori, ma ha elencato anche gli organi che la malattia le aveva compromesso, ha parlato della scelta di rasarsi a zero e di non voler usare parrucche.

DALLA DIAGNOSI ALLE CURE: LA MALATTIA DI BIANCA BALTI

Bianca Balti a Le Iene ha ripercorso gli ultimi difficili mesi, partendo da quell’8 settembre in cui si è recata in pronto soccorso per finire due giorni dopo sotto i ferri. La top model si è resa conto che rischiava grosso perché quando la sua malattia arriva ai polmoni, il cancro passa al quarto stadio e, quindi, “sei praticamente morto“.

In quel periodo la modella era al mare con le figlie quando ha capito di non star bene. Aveva paura, ma non voleva neppure rovinare il weekend alle figlie, però al ritorno a casa non riusciva neppure a camminare. In ospedale apprese dal medico che era “messa veramente male” ed è scoppiata a piangere per questo. “Avevo paura per le mie bambine“.

BIANCA BALTI MALATTIA, L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Parlando in precedenza della sua malattia, Bianca Balti si disse consapevole di avere un viaggio lungo davanti a sé, in primis per le figlie. Nel suo post scrisse che il cancro le ha dato la possibilità di scorie la bellezza tramite gli ostacoli della vita, mostrando il suo proverbiale ottimismo. Il tumore ovarico è la pia grave neoplasia ginecologica, ma può essere combattuto. La prevenzione è fondamentale, ma stanno migliorando le cure.