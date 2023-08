Bianca Balti, nuova vita per la figlia Matilde a Los Angeles/ “Ecco come mi trovo qui con mia mamma”

Bianca Balti e la figlia Matilda insieme a Los Angeles: ecco come si trova la ragazza nella sua ‘nuova vita’

Questi sono giorni davvero belli e importanti per Bianca Balti. La modella ha svelato la novità in una chiacchierata su Instagram con i fan la settimana scorsa: “Mia figlia Matilda, dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles. Ora la mia vita è completa”. Matilda, nata dalla relazione della Balti col fotografo Christian Lucidi, aveva in precedenza scelto di vivere col padre quando aveva appena 6 anni. Nelle ultime ore è stata proprio Matilde a svelare come si sta trovando in America. Andiamo a scoprire cosa ha dichiarato.

Bianca Balti ha risposto ad un box di domande dei fan nelle sue Instagram stories. Un fan le ha chiesto: “Come si trova Matilde lì?”. Proprio Matilde ha risposto: “Io sono qui con mia mamma e volevo rispondere a questa domanda io. Mi trovo molto bene qui. La scuola mi piace tanto ed è molto facile però il problema è che non riesco a trovare degli amici. Quindi se siete di Los Angeles scrivetemi”.

Ricordiamo che la Balti, a Marbella, incontrò Matthew McRae, il padre della secondogenita Mia. I due si sposarono nel 2017 ma la storia durò davvero pochi mesi. Bianca decise di tornare in America con le due figlie, ma la piccola Matilda, sei anni, era rimasta traumatizzata dalla vita sregolata della madre e decise di rimanere con il padre. La Balti in merito raccontò : “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma Matilde non era pronta a perdonarmi. Allora fu durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.

