Bianca Berlinguer addio a Cartabianca: “Si dimette da ogni ruolo”/ Ecco dove la rivedremo

Bianca Berlinguer lascia Cartabianca e si trasferisce a Mediaset: l’indiscrezione

L’indiscrezione sull’addio di Bianca Berlinguer a Cartabianca circola da settimane, ma sembra che la notizia sia ormai certa. Secondo Renato Franco del Corriere della Sera la giornalista: “Si dimette da ogni ruolo” per trasferirsi in Mediaset. Il futuro della conduttrice sembra ormai già scritto.

Secondo il quotidiano, Bianca Berlinguer passerà su Rete4; ma in quale programma? Sembra che la giornalista prenderà il posto di Barbara Palombelli in Stasera Italia. La rete, dunque, accoglierà tantissimi nomi il cui orientamento politico potrebbe aver pesato sulle loro decisioni. A quanto pare, Rete4 si conformerà come un’emittente meno sovranista e più “inclusiva” e la giornalista avrà tutto lo spazio che le occorre a mandare avanti il suo talk. A seguire Berlinguer anche il suo braccio destro e ospite fisso, Mauro Corona.

Mauro Corona sull’addio di Bianca Berlinguer a Cartabianca: “La seguo”

Mauro Corona è ospite fisso di Cartabianca, talk show condotto da Bianca Berlinguer, che avrebbe detto addio al suo spazio in Rai. Ai microfoni del Corriere della Sera, lo scrittore ha commentato la possibilità che la giornalista si trasferisca in Mediaset: “Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Però precisiamo che io sono uno scalatore, io arrampico, apro sentieri di montagna, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito.”

Lo scrittore ha poi assicurato che seguirà Bianca Berlinguer, se dovesse trasferirsi: “Scherziamo? Ma certo, io di estetico ho ben poco ma ho un profondo senso dell’etica e so essere fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino. È una questione di libertà. Se una rete comincia a mettere paletti, lacci, veti su alcuni ospiti la cosa non mi interessa. Se posso dire quello che penso, ci sto. “

