Mauro Corona: “Intorno a Bianca Berlinguer è stata fatta terra bruciata”/ “Via dalla Rai? La seguirò”

Mauro Corona, storico opinionista di Carta Bianca, ha commentato in una intervista al Corriere della Sera la ormai quasi certa dipartita di Bianca Berlinguer dalla Rai. “Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo, non ha fatto molto per farsi amare, ma a me piace perché è così”, ha affermato.

Una delle ipotesi è che la conduttrice possa trasferirsi a Mediaset. “Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Però precisiamo che io sono uno scalatore, io arrampico, apro sentieri di montagna, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito”. E sull’ipotesi di seguirla: “Scherziamo? Ma certo, io di estetico ho ben poco ma ho un profondo senso dell’etica e so essere fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino”.

Mauro Corona: “Intorno a Bianca Berlinguer è stata fatta terra bruciata”. Il parere sulla Rai

Mauro Corona, a proposito del futuro professionale di Bianca Berlinguer, non ha usato mezzi termini per definire il comportamento della Rai. “È una questione di libertà. Se una rete comincia a mettere paletti, lacci, veti su alcuni ospiti la cosa non mi interessa. Se posso dire quello che penso, ci sto”, ha sottolineato. Il tutto nonostante la conduttrice sia fedele all’emittente da molto tempo. “Ma infatti, come stare per quarant’anni con la stessa donna”, ha scherzato.

Lo scrittore e opinionista non ha dubbi insomma in merito al fatto che la giornalista a Mediaset avrebbe successo. "Per di più dimostrerebbe l'intelligenza libera di allargarsi anche a un pubblico di sinistra". E conclude: "Io da parte mia sono un mercenario della televisione, vado dove mi pagano. Però a Bianchina sono affezionato. C'è un legame forte e non la tradisco".











