Bianca Berlinguer: fuori onda furiosi contro i suoi giornalisti/ Avrebbe fatto piangere anche i parrucchieri

E’ una Bianca Berlinguer delusa e arrabbiata quella mostrata nei fuori onda di Striscia la Notizia: ecco cosa è successo

Bianca Berlinguer sconsolata a Mediaset. Nei fuori onda mostrati a Striscia la Notizia la conduttrice esprime tutta la sua delusione e il suo sdegno per il lavoro svolto dalla sua squadra, dicendo apertamente che i servizi “fanno pena” e sono “una schifezza”. Nel mirino della conduttrice ci sarebbero finiti persino i parrucchieri del programma, alcuni dei quali sarebbero scoppiati in lacrime a causa sua.

Insomma non tira una bella aria nel dietro le quinte di “Prima di Domani”, ma nemmeno fuori, dove gli ascolti non sembrano decollare. Il primo giorno, infatti, la trasmissione di Bianca Berlinguer ha totalizzato il 4.1 per cento di share, poi una discesa preoccupante: 3.9, 3.4 e 3.2. Secondo quanto riporta il Foglio si sarebbe inoltre registrata una perdita economica vicina ai 400 mila euro.

La retromarcia di Bianca Berlinguer: “Apprezzo la mia redazione, qui ci troviamo bene. Striscia la notizia? Mi è dispiaciuto perché…”

Dopo le clip diffuse da “Striscia la Notizia” nelle quali aveva espresso critiche molto pesanti, Bianca Berlinguer ha ritrattato, chiarendo alcuni concetti a lei cari: “Sembrava che io non apprezzassi la mia redazione, invece mi è dispiaciuto perché fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile”.

Proprio nel corso della sua trasmissione, la conduttrice ha voluto fare ulteriori precisazioni: “Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente. Ieri sera ‘Striscia la Notizia’ ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che iniziasse ‘È sempre Cartabianca’ in cui mi lamentavo della mia redazione come può sempre accadere prima della diretta. Mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro in un’azienda dove abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”.

