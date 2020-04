Bianca Berlinguer vs Renzi: “Adesso le siamo simpatici?/ “Non veniva qui da tre anni”

Scontro in diretta tv tra Bianca Berlinguer e Matteo Renzi. O meglio: accenno di scontro, visto che l’ex Premier ha sorvolato sulle domande della conduttrice di Cartabianca. I fatti: martedì sera Renzi ha partecipato alla trasmissione generalista di Rai 3, che non frequentava da tre anni. Cosa che la Berlinguer ha immediatamente fatto notare al suo ospite: “Lei non veniva a Cartabianca da tre anni” gli ha subito detto, prima ancora di partire con le domande. A questa prima uscita, Renzi ha risposto con un “Non ci avevo fatto caso” che è caduto nel vuoto, cercando più che altro di passare oltre. Non ci è comunque riuscito, perché immediatamente la conduttrice ha rincarato la dose, parlando dei troppi impegni che avrebbero impedito al leader di Italia Viva di presenziare e aggiungendo che fosse una sua curiosità personale il motivo del ritorno in trasmissione. “Le siamo diventati più simpatici?” ha chiesto.

Anche stavolta però Renzi ha fatto buon viso a cattivo gioco, come si suol dire. Ha detto che avrebbe risposto alla fine dell’intervista e poi ha letteralmente sviato dall’argomento, chiedendo di alzare il volume per poter sentire meglio (il faccia a faccia si è tenuto inevitabilmente a distanza, per le norme vigenti sull’emergenza Coronavirus). A questo punto la trasmissione vera e propria è iniziata, e si è pensato che alla fine anche la Berlinguer avesse desistito; invece, alla fine ancora una volta ha punzecchiato Renzi dicendogli “Speriamo di non rivederla tra tre anni”. Stavolta però l’ex Premier ha ribattuto, pur a tono: “Speriamo soprattutto non ci sia una pandemia a farci rincontrare, poi possiamo pure rivederci tra tre anni”. Fine della discussione, almeno per il momento.

BIANCA BERLINGUER VS RENZI: “SPERIAMO DI NON RIVEDERLA TRA 3 ANNI”

Ricordiamo che lo scorso 26 marzo la stessa cosa era successa tra Matteo Salvini e Corrado Formigli che, presentandolo a Piazzapulita, aveva chiesto al segretario della Lega come mai nei tre anni precedenti non si fosse fatto vedere. Salvini aveva risposto come fosse suo dovere spiegare agli italiani “cosa stiamo facendo, a mio giudizio non è esattamente la trasmissione campionessa di obiettività e imparzialità”, come sempre senza peli sulla lingua. L’argomento però è chiaro: l’accusa rivolta ai politici sarebbe quella di ottenere visibilità sfruttando l’emergenza Coronavirus (in questo caso), tanto da tornare in trasmissioni poco “amiche” ad anni di distanza dall’ultima volta.



