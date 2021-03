Bianca Gascoigne, chi è figlia Paul/ Barbara D’Urso: “Ha superato i suoi demoni…”

Bianca Gascoigne a “Live Non è la D’Urso” stasera mentre il padre Paul è in Honduras all’Isola dei Famosi 2021. Ad annunciarlo la padrona di casa, Barbara D’Urso, in chiusura di Domenica Live: «Ci sarà lei, la figlia di Paul Gascoigne. Lei ha superato i suoi demoni…». La conduttrice però non ha svelato altro, non volendo anticipare troppo rispetto a quello che verrà raccontato stasera. Lei sui social per ora non si è ancora sbilanciata su quello che racconterà nello studio di Canale 5. Prevalgono invece foto del suo fisico mozzafiato. Bianca non è comunque la figlia biologica di Paul Gascoigne, ma adottiva: è nata infatti dal precedente matrimonio dell’ex moglie Sheryl.

Sheryl Failes, ex moglie Paul Gascoigne/ L'amore e gli abusi "Cacciarlo è stata dura"

In Gran Bretagna è un personaggio spesso al centro dei gossip, infatti i tabloid molto spesso le dedicano spazio, anche perché ha partecipato in passato a diversi reality, da Love Island al Grande Fratello. Stavolta però tocca al padre adottivo provare l’esperienza del reality. E chissà se a Live parlerà anche del loro rapporto speciale…

Live Non è la d’Urso/ Ospiti 21 marzo: Dayane Mello vs le sfere, Bianca Gascoigne e…

BIANCA GASCOIGNE FIDANZATA CON KRIS BOYSON?

Bianca Gascoigne, figlia del personaggio tv Sheryl Gascoigne, ex moglie di Paul Gascoigne, ha fatto parlare di sé anche per il suo calendario 2021. Una scelta vecchio stile, ma che ha comunque un significato commerciale, visto che ha un grande seguito. Le sue forme poi sono particolarmente apprezzate. Classe 1986, sulla bacheca Instagram ci sono foto da cui traspare tutta la sua bellezza: occhi azzurri, capelli biondi e un fisico pazzesco. Da alcune foto si deduce anche che possa essere legata al personal trainer Kris Boyson. Magari avrà proprio stasera l’occasione per confermare o smentire…

Fascino PGT di Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane/ E attacca Barbara D'Urso

Bianca Gascoigne comunque ha due fratelli: Mason, che come lei è stato adottato da Paul Gascoigne quando l’ex calciatore ha sposato sua madre, e Regan, che invece è nato proprio dalla relazione tra la madre e il padre adottivo. Protagonista di diverse copertine e con diverse partecipazioni a programmi tv britannici, ora Bianca Gascoigne è pronta a conquistare l’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)





© RIPRODUZIONE RISERVATA