Paul Gascoigne/ Dito medio in diretta, Iva Zanicchi: “è sfatto!” (Isola Famosi 2021)

Paul Gascoigne naufrago a L’Isola dei Famosi 2021: l’ex calciatore conosciuto con il soprannome di Gazza si è fatto già notare durante la prima puntata della quindicesima edizione del reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi. L’ex calciatore della Lazio è sbarcato in Honduras e durante il lancio dall’elicottero ha pensato bene di salutare i telespettatori di Canale 5 con tanto di dito medio. Primo scivolone per il campione che più volte è finito sulle pagine dei settimanali di gossip (e non solo) per la sua vita turbolenta e in alcuni casi al limite. Interpellato più volte da Ilary Blasi, Gascoigne ha risposto in inglese pronunciando qualche parola in italiano del tutto incomprensibile. Come quando in diretta ha detto “serpente” con la Blasi incredula nel sentire questa parola. Ma le sorprese non sono finite, visto che durante la prima prova leader del gruppo dei burinos, il sacco di Paul non è stato messo in salvo dal leader Gilles Rocca. Dallo studio la Blasi ha chiesto all’ex campione cosa avesse portato con sé sull’isola e Paul ha risposto: “cioccolato, vino…” mostrando nuovamente il dito medio in diretta televisiva. L’ennesima conferma che la sua presenza nel gruppo dei burinos è più che lecita!

La presenza di Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021 è destinata sicuramente a far discutere. L’ex calciatore della Lazio ha però già i suoi primi fan e seguaci tra cui rientra l’opinionista Elettra Lamborghini che, obbligata alla quarantena domiciliare per via del Covid-19, si è collegata in diretta con lo studio di Milano condividendo i suoi primi giudizi sul cast: “mi fracasso.. .diciamo che mi sto annoiando…Il mio preferito è Garogne… Gaston” con la Blasi che non capisce: “Ma chi è?! Non c’è nessuno che si chiama così! Ah Paul!”. Di tutto altro parere è Iva Zanicchi che, ospite di Casa Chi, ha letteralmente bocciato il naufrago: “è vero che ha una certa età ma un uomo a 50 anni deve essere ancora aitante, bello. Lui mi sembra, non lo so, forse non era a suo agio nella prima puntata. Era un po’ sfatto. Non era proprio tonico tonico”. Per il terzo opinionista Tommaso Zorzi, invece, è promosso: “Paul mi fa ridere, è uno sketch vivente. Ho letto delle sue gesta, deve essere un buon compagno di bagordi”.

