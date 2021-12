“Dopo Ballando vorrei un programma tv in Italia con papà Paul…”

Bianca Gascoigne a Domenica In oggi, domenica 5 dicembre 2021, per prendere parte al talk su Ballando con le Stelle. Proprio la modella e influencer 34enne, figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne, sogna di rientrare nel dance show, dopo la sua eliminazione, tramite i ripescaggi che si terranno la settimana prossima. Per questo non ha smesso di allenarsi col maestro di ballo Simone Di Pasquale. Nel frattempo, però, pensa anche al futuro, ad esempio ad un programma col padre. «Sarebbe bello fare uno show insieme, magari proprio qui in Italia», ha dichiarato Bianca in un’intervista al settimanale DiPiù. A tal proposito, ha assicurato che Paul Gascoigne è molto orgoglioso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

L’auspicio è che possa rientrare per tornare protagonista. Ma intanto Bianca Gascoigne ha voluto ringraziare la padrona di casa: «Ringrazio Milly Carlucci che mi ha dato la possibilità di partecipare a Ballando». Ma la sua gratitudine va anche a Simone Di Pasquale per come l’ha aiutata in queste settimane: «Mi ha insegnato a conoscere meglio il mio corpo».

Bianca Gascoigne “Mio vero padre? Nessun rapporto”

Il bilancio, dunque, è positivo per Bianca Gascoigne. «Il mio percorso a Ballando con le stelle mi ha portato molte soddisfazioni, mi fa bene». Non è la prima volta comunque che partecipa ad un programma, anzi in passato è stata una concorrente di alcuni reality inglesi, come Celebrity Big Brother. Inoltre, è stata sulle copertine di alcune riviste importanti e in Italia sta diventando un nuovo personaggio, grazie anche alla partecipazione del padre all’Isola dei Famosi. Nata nella contea dell’Inghilterra orientale, è famosa per essere una modella, cosa che le ha concesso di essere un’influencer inglese.

Mentre si sa poco della sua vita privata, soprattutto sentimentale: è stata fidanzata fino a qualche tempo fa con un personal trainer. Del padre biologico, invece, ha parlato nell’intervista a DiPiù in cui ha dichiarato di non avere rapporti con lui: «Mai avuti. Non voglio parlare o pensare al passato, voglio vivere solo il presente». Un presente che vede Bianca Gascoigne protagonista anche nel mondo dello spettacolo italiano.



