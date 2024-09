Bianca Guaccero a cuore aperto racconta il suo periodo più buio

Forse non tutti sanno che la conduttrice e showgirl Bianca Guaccero in passato ha dovuto fare i conti con attacchi di panico. Un periodo molto buio che ha condizionato profondamente la sua vita e le sue giornate, spesso rendendole invivibili. Per fortuna oggi le cose sono migliorate per l’aspirante ballerina a Ballando con le Stelle 2024, anche se non dimentica il dolore e i gravi problemi vissuti nel corso della sua adolescenza. In una intervista rilasciata qualche tempo ai Lunatici su Radio 2, Bianca ha citato il suo libro in cui ha raccontato i momenti più critici, senza filtri e a cuore aperto.

“Quando avevo quattordici anni soffrivo di attacchi di panico e se qualcuno ne avesse parlato, se non ci fossero stati dei tabù forse non mi sarei sentita fuori dal mondo”, aveva detto con un pizzico di amarezza la Guaccero. Solo con il tempo la showgirl ha trovato di rialzarsi e invertire una rotta pericolosa: “Nei periodi di crisi ho trovato e riscoperto tante cose belle, sia legate alla vita che all’animo umano”, le sue parole.

Bianca Guaccero, ecco come ha superato gli attacchi di panico: “L’umanità viene fuori nella tristezza”

Secondo Bianca Guaccero, molto saggiamente, le crisi vanno viste come grandi opportunità di crescita. “Perché nelle crisi siamo tutti più umani. Nella tristezza, nel dolore, c’è una grandissima dose di umanità che viene fuori”, le sue parole.

Per fortuna adesso i ricordi dolorosi di Bianca fanno parte del passato, anche se non dimentica i momenti difficili che l’hanno forgiata anche come donna. “Poi arrivò Detto Fatto, un miracolo ed un dono immenso, in un momento in cui affrontavo una fase delicata della mia vita”, ha sottolineato la Guaccero. Nel corso di questi anni, come donna dello spettacolo, si è tolta parecchie soddisfazioni, tra conduzioni, interpretazioni e partecipazioni a vari programmi televisivi. In questa nuova avventura a Ballando con le Stelle 2024, di certo, non vuole essere da meno e ce la metterà tutta per lasciare il segno.

