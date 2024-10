Un tuffo nella vita sentimentale di Bianca Guaccero: single o fidanzata?

Chi è il fidanzato di Bianca Guaccero? La domanda appassiona da sempre il mondo del gossip, che ha attribuito tanti flirt e numerosi fidanzati nel corso di questi anni alla celebre showgirl. Scocciata dei tanti rumor, in tempi non sospetti, Bianca aveva spiegato di non c’entrare nulla con le voci messe in giro dai giornali, invitando gli stessi a “rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri”. L’attrice e cantante, dunque, aveva confermato di essere single, uno status sentimentale che ancora oggi sarebbe rimasto invariato.

Infatti, anche in alcune interviste più recenti, Bianca ha fatto intendere di non aver ancora trovato la persona giusta e di non avere fretta di accasarsi. In fondo, anche sigle è bello. Si può e si deve amare innanzitutto se stessi, per amare qualcun altro. Eppure i fari del gossip restano accesissimi sulla Guaccero, che ad oggi però è concentratissima sul suo lavoro.

Qualche mese fa, c’è stato l’ennesimo accostamento fantasioso: si è parlato a lungo infatti di una possibile storia d’amore con Stefano De Martino. Tra i due però pare non esserci mai stato nulla di più di una semplice amicizia, come spiegato dalla stessa conduttrice. “Io e Stefano De Martino siamo solo amici”, avrebbe confidato la conduttrice, ammettendo però di avere un legame di amicizia col collega napoletano.

“Ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”, il chiarimento della Guaccero. Evidentemente, dopo la fine della storia d’amore con Dario Acocella, il cuore di Bianca è rimasta congelato. Vedremo chi, in futuro, sarà in grado di scioglierlo e riconquistarlo. Per il momento tutto tace, o meglio, nessuna novità di rilievo.

