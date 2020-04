Bianca Guaccero/ Dalla parrucca all’attacco ad Alessia Marcuzzi: “Ha sbagliato a…”

Pubblicità

Negli ultimi giorni Bianca Guaccero, alla guida del programma “Pronto Detto Fatto“, si è lasciata andare a molteplici confessioni e anche a qualche sfogo. Si è infatti molto parlato dei suoi capelli dopo che, pochi giorni fa, si è mostrata con un taglio del tutto nuovo e con tanto di frangia. Un look che ha destato scalpore, soprattutto quando la conduttrice ha svelato che si trattasse di una parrucca. “devo fare una confessione. – ha infatti esordito, per poi dichiarare – Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!” Ne è nato un polverone, di fronte al quale la Guaccero è poi sbottata: “Oggi questi capelli sono i miei. Io ho deciso che non ne parlerò più. – e ancora – Quello che dico viene sempre usato contro di me! Leggo veramente di tutto: sono uscite notizie allucinanti su me e Gambi, di un litigio- dramma; poi hanno detto che io ho raccontato tutta la verità su Raimondo e Tocca… Infine sulla frangetta finta, parlando di motivi shock”.

Bianca Guaccero bacchetta Alessia Marcuzzi: “Non doveva farlo”

D’altronde Bianca Guaccero non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato ancora una volta nell’appuntamento di “Pronto Detto Fatto“ andato in onda venerdì 17 aprile. Si è infatti discusso di una foto pubblicata da Alessia Marcuzzi che ha scatenato sul web un po’ di polemiche. In questa, infatti, la conduttrice ha mostrato una tavola apparecchiata per sette persone nel giorno di Pasqua, facendo dunque intendere di avere ospiti. Cosa che, in tempi di quarantena, non è possibile fare. La Marcuzzi ha poi chiarito che gli invitati fossero i suoi genitori che abitano nella casa di fronte alla sua. Spiegazione che non è servita a placare le polemiche e che ha portato la stessa Bianca Guaccero a dichiarare, come riporta Velvet Gossip: “Esistono le regole ed il buon senso, Alessia era liberissima di invitare i suoi genitori e fargli vedere i nipoti però non doveva pubblicarlo. Secondo me ha sbagliato a postare le foto perché si rischia che qualcuno fraintenda il messaggio e bisogna stare attenti ai messaggi che si lanciano“.



