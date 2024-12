Giovanni Pernice, la carriera e il rapporto con Bianca Guaccero

Giovanni Pernice è uno dei maestri di Ballando con le stelle 2024, new entry in questa edizione che sta sorprendendo tutti per talento e professionalità al fianco della partner Bianca Guaccero. Classe 1990, il ballerino è un professionista nella disciplina e ha lavorato a lungo nel Regno Unito nel programma Strictly Come Dancing, il corrispettivo inglese del programma di Milly Carlucci; in più, oltre ad essere stato eletto campione italiano di Open Latin Dance nel 2012, detiene anche il record mondiale per calci e movimenti Jive, nonché per le swivels nel Charleston.

Quest’anno è invece arrivato il debutto a Ballando con le stelle 2024 e, assieme a Bianca Guaccero, sta ben figurando in pista; la coppia, sin da subito, è stata indicata come papabile candidata alla vittoria finale. Ma, oltre alla collaborazione professionale, tra i due è scoccata la scintilla: il ballerino e la conduttrice hanno instaurato un feeling non indifferente, anche se entrambi preferiscono ancora non parlare di amore a tutti gli effetti. Lei inizialmente è andata con i piedi di piombo, lui ha saputo aspettarla e rispettare i suoi tempi, sino a lasciarsi andare ad importanti dichiarazioni.

In un’intervista a Storie di donne al bivio, Bianca Guaccero ha sciolto le riserve sul suo rapporto con Giovanni Pernice e ha confessato: “Caro Giovanni ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità”. Grazie a lui, infatti, è tornata a credere in un sentimento importante: “Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa”.

Il loro rapporto si è fortificato di puntata in puntata, vivendosi non solo in pista ma anche lontano dalle telecamere: lei l’ha accompagnato a Londra per alcuni impegni professionali, lui l’ha seguita a Bitonto, città d’origine della conduttrice, dove è stato presentato ai suoi genitori. “È una cosa nuova essere la priorità di qualcuno – ha ammesso la Guaccero durante il programma – di solito sono sempre stata io ad occuparmi di qualcuno, è una cosa che sto scoprendo a 43 anni, è bello il fatto di avere una persona orgogliosa, felice che possano succedermi delle cose belle, è un grande orgoglio, una persona che vuole vedermi in alto e che non era mai accaduta”.