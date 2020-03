Bianca Guaccero “DettoFatto cancellato? Montatura”/ Dopo l’addio di Giovanni Ciacci..

Settimana complicata per Bianca Guaccero che ha dovuto lasciare la conduzione di DettoFatto per via di alcuni problemi di salute, niente a che fare con il Coronavirus. I fan hanno sentito la sua mancanza e hanno provato ad andare avanti con la visione grazie ad Elisa d’Ospina e la squadra di Bianca Guaccero ma non è stato facile tra mini puntate e slittamenti all’ultimo secondo. L’emergenza Coronavirus sta mettendo tutti in ginocchio e presto anche per il programma di Rai2 potrebbe arrivare uno stop come è successo agli altri ma niente di questo ha a che fare con gli ascolti, parola della conduttrice. A rivelare lo stato di salute di DettoFatto ci ha pensato proprio Bianca Guaccero che in un’intervista a Il Giornale smentisce la bufala della cancellazione: “Quella della cancellazione è una montatura mediatica“.

BIANCA GUACCERO SMENTISCE LA CHIUSURA DI DETTOFATTO

Bianca Guaccero ha voluto porre l’accento su come gli ascolti di DettoFatto siano ancora al top nonostante il fatto che lei sia arrivata in un programma già avviato da Caterina Balivo e che la sua squadra era già rodata. Come se questo non bastasse, ha dovuto fare i conti con continui cambi di orario, l’addio di Giovanni Ciacci e adesso la quarantena: “Detto fatto ha subito parecchie traversie. La strada è stata in salita fin dall’inizio. Esordivo come conduttrice subentrando ad una collega che aveva raccolto sei anni di successi, e in una squadra nuova, ancora tutta da rodare. Abbiamo iniziato con dieci giorni di ritardo rispetto agli altri pomeridiani, e quattro cambi d’orario in un solo mese hanno aumentato il nostro svantaggio. Eppure dal pubblico ho ricevuto e ricevo solo valanghe d’affetto e ammirazione. E la curva dei nostri ascolti è più viva che mai: chiudiamo sempre al 10, 11 per cento”. Anche in questi giorni l’interesse per DettoFatto e per le sue condizioni di salute è stato davvero tanto, questo significa che il programma avrà ancora lunga vita?

