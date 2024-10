Bianca Guaccero ha conquistato tutti a Ballando con le Stelle 2024

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice volano ad alta quota a Ballando con le Stelle 2024. La coppia formata dalla showgirl e il suo maestro sta dimostrando di essere una delle più promettenti di questa edizione. E nella puntata di sabato scorso, grazie ad una brillante coreografia modern, sono riusciti a conquistare tutti, lasciando pubblico e giuria a bocca aperta. Non a caso Bianca Guaccero ha fatto il pieno di dieci, incassando complimenti lusinghieri da parte di tutti. Alberto Matano, ospite in studio, è rimasto letteralmente stregato dalla collega e non ha perso l’occasione per evidenziare la performance grandiosa.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme?/ Rossella Erra: “A Ballando il rapporto sta cambiando…”

“Ho visto che l’allieva ha superato il maestro”, ha detto Matano alla showgirl, sempre più a suo agio sul palco, con un carisma senza uguali. Le carte in regola per arrivare fino in fondo le ha tutte, specialmente sotto l’ala esperta del ballerino Giovanni Pernice, con cui il feeling è innegabile.

Bianca Guaccero spiazza la giuria di Ballando con le stelle: "Impeccabile"/ Tutti 10, Carolyn Smith in piedi!

Bianca Guaccero, che feeling con Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle 2024: “Non c’è nulla ma…”

Proprio a proposito del feeling instaurato con il suo insegnante in pista da ballo, Bianca Guaccero ha chiarito che si tratta semplicemente di un rapporto professionale, mettendo a tacere voci e rumor di gossip. “Con il mio insegnante Giovanni Pernice non c’è nulla. Stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tante cose in poco tempo”, ha chiarito una volta per tutte Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero, chi è il fidanzato?/ "Ci sono gossip più veritieri", la secca smentita sui rumor e...

Anche se siamo solo agli inizi del programma, è innegabile che Bianca e Giovanni siano una delle coppie favorite alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2024. Adesso per la Guaccero arriva la sfida più difficile: confermarsi e mantenere standard elevati. Non sarà facile, dopo tutte queste scintille…