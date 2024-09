Bianca Guaccero punta in alto nella sua nuova avventura a Ballando con le Stelle 2024. La conduttrice indossa i panni di concorrente e al fianco di Giovanni Pernice vuole fare i botti e convincere una giuria spietata. Per Bianca non si tratta della prima volta in un talent show, infatti partecipò a Tale e Quale Show di Carlo Conti, oltre a regalare una bellissima esibizione al fianco di Fabrizio Moro a Sanremo nel 2017. Insomma, la Guaccero ha tutte le carte in regola per sfondare e lasciare il segno pure a Ballando con le Stelle 2024, anche se la concorrenza si preannuncia serrata e la giuria non sarà affatto benevola.

Ad aiutarla nel suo processo di apprendimento nel programma della Carlucci, ci sarà l’insegnante ballerino Giovanni Pernice, con cui pare esserci già una grandissima intesa. Stando a quanto filtra, Bianca e Giovanni potrebbero essere una delle coppie meglio amalgamate di quest’anno, ma ovviamente la parola passerà poi al campo, o meglio alla pista da ballo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, quasi tutto pronto per il debutto a Ballando con le Stelle 2024

Dal canto loro Bianca e Giovanni Pernice non temono i verdetti dei giudici, sono pronti ad accogliere ogni spunto per migliorare e progredire puntata dopo puntata. “Io sono curiosa”, ha ammesso Bianca in una intervista rilasciata a Il Giornale, mentre il maestro ha alzato l’asticella delle ambizioni. “Da capitano dico che ogni sabato dobbiamo cercare di arrivare qui e di fare il meglio possibile senza pensare a ciò che dirà la giuria, quello che è certo è che non bisogna fare paragoni con le ballerine-concorrenti del passato, dobbiamo trovare la chiave giusta per vincere”.

La Guaccero ha poi speso parole al miele per Milly Carlucci, con la quale sarebbe scattata subito una fortissima alchimia durante la selezione. “Ha capito che avevo bisogno di questa esperienza che è anche…psicologica”, ha detto Bianca, felice e contenta di mettersi alla prova nel sabato sera di Raiuno. Ormai manca pochissimo.