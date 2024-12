Amore vero o strategia? A vederli insieme i dubbi si dissiperebbero in pochi secondi, eppure molti internauti avanzano dubbi sulla coppia che sta nascendo sotto le telecamere di Ballando con le Stelle. L’amore tra allieva e insegnante, per quanto ci riguarda, sembra sincero e genuino. Fin qui Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si sono esposti più di tanto, ma i loro sguardi valgono più di qualsiasi parola. Così come le azioni e i fatti: Bianca non a caso ha già fatto le presentazioni in famiglia e adesso spera che tutto possa procedere per il meglio.

“Comunque vadano le cose tra di noi posso dire che ho avuto la fortuna di trovare un uomo, che è Giovanni Pernice, che mi sta facendo diventare una persona migliore”, aveva detto lei non più tardi di qualche settimana fa a Casa Chi. Nel frattempo l’intesa con Giovanni si è fatta sempre più passionale e la magia regna in pista da ballo e fuori.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fidanzati? Il presente grida amore ma il futuro è un rebus

“Quando hai una persona che non ti toglie luce ma vuole farti risplendere più di quanto tu non faccia da solo, quella persona diventa un valore aggiunto nella tua vita, se la incontri sei una persona fortunata e io mi sento una persona fortunata”, il concetto di Bianca Guaccero sul suo rapporto con Giovanni Pernice. Lui è sembrato preso fin dal principio e ora fatica a tenere il distacco dalla sua allieva.

Sui social, la coppia si mostra con massima naturalezza, anche se come dicevamo qualcuno li accusa di essere ‘troppo perfetti’. I due accolgono le critiche con sana ironia, d’altronde non vogliono convincere nessuno a parole, ma coi fatti. Cosa accadrà dopo Ballando non è dato saperlo, ma Giovanni e Bianca ce la metteranno tutta per mantenere vivo il fuoco nato nel programma di Milly Carlucci.

