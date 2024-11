Ballando con le stelle 2024, Bianca Guaccero e il dramma della malattia di papà Ettore: “Temevo morisse”

Si è aperta con una prova speciale la puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 con i concorrenti in gara che hanno dedicato alla coreografia ad una persona cara. E Bianca Guaccero ha voluto omaggiare papà Ettore dedicandogli I tuoi particolari di Ultimo. La showgirl ha ricordato commossa uno dei momenti più bui della sua vita quando il papà è stato copilto da una grave malattia. “Mio papà è sicuramente una delle figure fondamentali della mia vita lo è stato per tanti motivi lo voglio ringraziare perché negli ultimi anni è stato un vero guerriero.” ha premesso la showgirl.

Subito dopo Bianca Guaccero ha ricordato i drammatici momenti della malattia di papà Ettore: “Quella mattina io mi ricordo che sono partita a Milano con i miei cugini e chiamavo ripetutamente mia madre e non mi rispondeva. Io la richiamo dopo la settima volta e mi risponde frettolosamente mi dice papà non c’è è in ospedale, io le chiedo come sta e lei mi risponde non lo so.” E subito dopo ha spiegato cosa gli era successo: “Mio padre era finito in terapia intensiva e nessuno mi sapeva dire se si sarebbe mai ripreso, mio padre aveva avuto una complicazione cardiaca rispetto al fatto che avesse avuto un’operazione di emergenza e da cardiopatico severo doveva fare una preparazione che non ha fatto.”

Bianca Guaccero confessa a cuore aperto: “La malattia di mio padre mi ha fatto diventare adulta”

Per fortuna il papà di Bianca Guaccero è riuscito ad uscire della terapia intensiva e cavarsela ma in quei momenti l’attrice e conduttrice ha temuto di perderlo per sempre: “Io pensavo veramente che fosse finita. Ho pianto per 14 ore per tutto il viaggio, non riuscivo a respirare, chiamavano continuamente in ospedale per avere notizie ma nessuno mi dava notizie. L’immagine di mio padre completamente attaccato ai fili non la dimenticherò mai. Ho fatto una cosa che non ho mai fatto nella vita ho avuto il coraggio di dire a mio padre ti amo glielo dicevo sempre. È stato un Natale diverso ma un Natale che mi ha cambiato per sempre la vita perché lì sono diventata adulta.”