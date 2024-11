Il periodo buio di Ettore e Bianca Guaccero: “Combattiamo ogni giorno”

Bianca Guaccero è da sempre molto legata a suo papà Ettore. Quando parla di lui difficilmente riesce a trattenere la commozione, anche perché negli ultimi anni hanno affrontato diverse battaglie inaspettate. Papà Ettore, infatti, ha vissuto momenti davvero drammatici, con il ricovero in terapia intensiva a causa di una malattia che lo ha messo in ginocchio. In quel periodo difficile, Bianca non ha perso le speranze ed è rimasta vicina al padre come non mai.

Nel momento più duro, Bianca ha aperto il suo cuore e si è prodigata per far sentire al papà la sua presenza. “Affrontiamo delle battaglie quotidianamente ed io cerco di sdrammatizzare come un giullare nelle situazioni difficili”, ha raccontato la showgirl. Per pudore e per legittima riservatezza, probabilmente, la conduttrice non ha dato altre spiegazioni, ma è chiaro che il papà abbia vissuto giorni molto duri.

Bianca Guaccero, quella volta in cui papà Ettore la chiamò durante la trasmissione

Che tra Bianca e papà Ettore ci fosse un legame speciale lo si era capito da tempo, quando lui chiamò in diretta a Detto Fatto per farle una dolcissima sorpresa. Parliamo di due anni fa, circa, con l’uomo che dichiarò i suoi sentimenti alla figlia, davanti a tutti. “Voglio dire che sono orgoglioso di mia figlia Bianca. È sempre stata una bambina bravissima e noi siamo stati anche troppo complici”.

“Quando era più grande mi ha fatto arrabbiare: mi ha detto che usciva con un’amica, l’ho seguita e l’ho trovata con un ragazzo”, il curioso aneddoto di Ettore. Al di là delle bugie bianche, papà e figlia hanno sempre avuto un ottimo rapporto e oggi, a maggior ragione, Bianca e suo padre sono più uniti che mai.

