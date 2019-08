Bianca Guaccero è tornata con Nicola Ventola?/ Ferragosto insieme: tutti i dettagli

Bianca Guaccero è tornata tra le braccia del suo ex fidanzato Nicola Ventola? Questa è l’indiscrezione che scotta comparsa tra le pagine dell’ultimo numero di “Chi”, in edicola da mercoledì con una lunga serie di croccanti news di gossip, tra cui anche questa. L’attrice attualmente in libreria con la biografia dal titolo “Il tuo cuore è come il mare”, ha avuto una lunga relazione con l’ex calciatore. I due infatti, sono stati fidanzati dal 1996 fino al 2001. Nel 2013 poi, proprio la Guaccero ha sposato Dario Acocella. Il matrimonio è finito nel 2017. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, i due ex fidanzati avrebbero passato il Ferragosto insieme in Puglia, terra d’origine della Guaccero. La rivista a tal proposito, avrebbe anche condiviso proprio un selfie che la conduttrice e l’ex calciatore avrebbero scattato questa estate. Ecco cosa si legge sul noto settimanale: “Nello scorso numero di ‘Chi’ avevamo scritto del riavvicinamento tra Bianca Guaccero e l’ex calciatore Nicola Ventola. Ecco la foto che testimonierebbe il ritorno di fiamma tra i due che anni fa si sono amati follemente: hanno trascorso il Ferragosto insieme nella loro Puglia”.

Bianca Guaccero è tornata con l’ex Nicola Ventola? Il riavvicinamento

Bianca Guaccero e Nicola Ventola non hanno mai occultato di aver conservato un buonissimo rapporto d’amicizia. Pertanto, non stupisce l’eventuale scelta di passare una giornata festiva insieme. Attualmente, nessuno dei due ha espresso un parere sull’indiscrezione in merito ad un possibile ritorno di fiamma. Nel frattempo, la conduttrice pugliese si sta preparando a tornare a pieno regime sulla seconda rete di Casa Rai, in onda dal 16 settembre con la nuova stagione di “Detto Fatto”. L’attrice, in un post pubblicato su Instagram, ha confidato di avere una incredibile voglia di rimettersi al lavoro: “È stata un’estate stupenda! Piena piena di emozioni! Tanti cicli chiusi e tanti altri ancora da aprire! Ragazzi il nostro viaggio insieme ricomincia il 16 settembre su Rai2 con la nuovissima edizione di ‘Detto, fatto’! Grazie, grazie, grazie per tutte le cose stupende che mi avete scritto in questa estate magica! Le porterò sempre con me. E nei momenti più duri saranno la mia forza! Vi voglio bene”.

