Il giorno dopo sono ancora increduli Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, reduci da una splendida vittoria a Ballando con le stelle 2024. Uniti dalla voglia di primeggiare, senza sentire però la pressione agonistica, e al contempo legati da un sentimento che in maniera romantica e naturale è cresciuto a dismisura di esibizione in esibizione. Mara Venier ha incalzato la coppia sulle emozioni a caldo: “Come abbiamo festeggiato? C’è stato un brindisi, poi siamo stati tutti insieme”, ha spiegato il maestro con la compagna di viaggio a fare da eco: “Mi ha chiamata subito mio padre, era ancora sveglio alle 2 di notte e mi ha detto: ‘Eri particolarmente tesa durante il contatore’…”.

Spazio poi ad un discorso molto toccante di Bianca Guaccero a Domenica In, incalzata da Mara Venier a proposito del racconto a cuore aperto a proposito del difficile momento di vita alle prese con gli attacchi di panico. “…Siamo abituati a dover dare un’immagine sempre al top, felice; si parla di meno di quei momenti in cui uno si sente più fragile, ha paura. Ho cercato di sdoganare questa paura, di rompere un po’ gli argini. Mi sono detta: ‘Ho passato un periodo difficile, ce l’ho fatta, lo posso raccontare’”. La vincitrice di Ballando con le stelle 2024 ha poi aggiunto: “Ho raccontato degli attacchi di panico che ho vissuto da ragazzina; una cosa che ho riconosciuto, l’ho tirata fuori e mi sono liberata di un peso… La cosa straordinaria è stata il coraggio di raccontarsi ‘diversi’, un aspetto che ha creato unione con il pubblico e diverse mamme mi hanno scritto, si sono sentite meno sole”.

Bianca Guaccero e l’amore nato con Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024

Spazio ovviamente anche all’amore, al sentimento puro e sincero nato tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice lungo il percorso a Ballando con le stelle 2024. “Quando mi piace una persona paradossalmente la allontano… Stiamo sempre insieme, tutto il giorno, è un allenamento intensivo; ero carica ma a tutto pensavo tranne che all’amore”. La vincitrice del talent ha poi aggiunto: “Quando l’ho incontrato abbiamo iniziato a ridere, abbiamo iniziato a fare cose che non pensavo di poter condividere con qualcuno, ho pensato: ‘Questo è peggio di me’. Il fatto di ridere molto insieme, molto complici…”. Giovanni Pernice ha poi confermato di essere pronto a trasferirsi in Italia – per motivi di lavoro è attualmente impegnato a Londra – proprio per dare seguito alla liaison: “Matrimonio in Sicilia? Decidiamo dai…”.