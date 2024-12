Ha trovato l’amore e non solo, anche la vittoria. Bianca Guaccero ha vinto Ballando con le Stelle 2024 dopo un’edizione magica con il suo compagno sia in pista che ormai nella vita, Giovanni Pernice. I due sono riusciti solo durante la nottata a recuperare i social e a inviare un messaggio ai fan: “Questa vittoria è di tutti noi, anche vostra“. Così i due ballerini campioni di questa splendida stagione hanno voluto ringraziare chi gli è stato vicino fino all’ultimo.

Una volta chiusosi il sipario del programma più famoso di Milly Carlucci, i vincitori di Ballando con le Stelle 2024 hanno dichiarato tramite i loro profili Instagram di essere grati a tutti quelli che li hanno supportati sin dall’inizio. Giovanni Pernice ha anche voluto mandare un messaggio ai fan dall’estero parlando in inglese durante il videomessaggio. Poi scocca il bacio tra Bianca Guaccero e il professionista, oggi più innamorati che mai. Si conclude così una delle edizioni più viste in assoluto del talent, che mai come quest’anno ha visto così tanti colpi di scena, tra cui la criticatissima vicenda del giudice Guillermo Mariotto.

La classifica di Ballando con le Stelle 2024 non ha stupito troppo il pubblico del programma di Rai 1: Bianca Guaccero si è aggiudicata la “medaglia d’oro”. Dopo di lei Federica Pellegrini, campionessa di nuoto che si è ritrovata a cambiare ben tre partner di ballo durante il corso delle puntate. Con Pasquale La Rocca ha portato a casa un bell’argento. Federica Nargi, invece, arriva al terzo posto insieme a Luca Favilla, professionista che l’ha accompagnata durante il corso della gara. “La prima volta che vinco qualcosa”, ha spiegato Bianca Guaccero dopo aver scoperto di poter gridare vittoria grazie al 61% dei voti.

Anche Alberto Matano si è pronunciato, considerando quello di ieri sera un “finale corretto”, ed effettivamente così è stato. Sin dall’inizio Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno mostrato una grande sintonia che poi si è addirittura trasformata in amore. Ma non solo, i due hanno sempre mostrato di impegnarsi al massimo per portare performance mozzafiato davanti al pubblico. Selvaggia Lucarelli con gli altri giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno confermato di essere soddisfatti di questa finalissima, portata a casa con ben 30 punti in più degli altri ballerini in gara. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.