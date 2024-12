Bianca Guaccero e le storie d’amore senza lieto fine: la relazione con Ventola e il matrimonio con Dario Acocella

Oggi, Bianca Guaccero sarebbe felicissima al fianco del suo maestro di ballo Giovanni Pernice, ma in passato la conduttrice ha vissuto altre storie d’amore, molto importanti: dalla relazione con Nicola Ventola al rapporto tormentato con Dario Acocella, padre di sua figlia Alice. La rottura si è consumata dopo cinque anni di matrimonio, una sorta di liberazione per entrambi, anche se le conseguenze sono state devastanti.

Proprio a Ballando con le Stelle, dove Bianca gareggia col nuovo fidanzato e insegnante di ballo Giovanni Pernice, ha raccontato qualcosa in più sul divorzio doloroso con Dario. “La separazione è uno tsunami che ti arriva addosso e ti scombussola tutto. C’era un equilibrio e ne ho dovuto creare un altro, ho formato un nuovo nucleo familiare, ed eravamo io e mia figlia”, ha confidato la showgirl.

Proteggere sua figlia Alice dal fallimento sentimentale con l’ex marito è sempre stato prioritario perché “lei mi ha cambiato la vita in meglio e io ci sarò sempre per lei”. La Guaccero è riuscita a mantenere rapporti cordiali con il padre della figlia, nonostante l’addio turbolento.

“Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia e può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile. Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto”, aveva specificato ancora Bianca Guaccero, nel 2018, in riferimento alla sua storia con Dario. Oggi, fortunatamente, il dolore sembra far parte dei ricordi. L’aspirante ballerina ha riaperto il suo cuore a Giovanni Pernice e per il futuro sogna semplicemente un “lieto fine”.

