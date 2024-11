Bianca Guaccero commossa a Ballando con le stelle 2024: “Mia figlia Alice è la mia priorità”

Le coppie finaliste di Ballando con le stelle 2024 in questa puntata si esibiranno in coreografie speciali dedicate e delle persone care. La prima a scendere in pista è Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, che ha deciso di raccontare uno spartiacque della sua vita: la nascita della figlia Alice. “Il più grande spartiacque della mia vita è il fatto che io mi sia separato dal mio ex marito che ha cambiato la mia vita non solo a livello pratico ma soprattutto in me stessa. Io ho creato un nuovo nucleo con me e mia figlia Alice che oggi ha 10 anni.” La conduttrice ha aggiunto che quando si è separata la figlia aveva solo 3 anni e lei ha cercato di essere una colonna portante.

“Non ho avuto un compagno perché lei era la mia priorità assoluta e lo rifarei altre volte, per lei sacrificherei tutto perché dovevo esserci. È la persona più importante della mia vita” ha continuato la conduttrice che poi ha definito la separazione uno tsunami nella sua vita e lei ha cercato di essere uno scudo per proteggerla da tutto e dagli ostacoli della vita: “Quando lei era piccolina e piangeva la faceva rilassare era che mettevo il cellulare con la luce accesa sul letto e facevo le orme con le mani, ed ancora oggi quando si sente stressata mi dice: Mamma mi fai il gioco con la mano.” Ed infine Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024 ha confessato: “Regalare serenità a un figlio nonostante tutto è la ricompensa più grande che tutti i miei sforzi di mamma possano ricevere”

si è cimentata in una coreografia dedicata al rapporto con laballando sulle note del brano Combattente di Fiorella Mannoia. In pista ha anche portato un peluche per simboleggiare la piccola. La coreografia è stata molto ben fatta tecnicamente ed ha commosso tutti anche Bianca Guaccero che con le lacrime agli occhi ha dichiarato: “Mia figlia mi ha fatto diventare una persona migliore…mi ha fatto spostare l’asse della mia esistenza e questo quando ami qualcuno viene naturale. Mi sono emozionata perché ho avuto delle difficoltà nella coreografia.” Tuttavia la giuria è riuscita a criticarla lo stesso soprattutto Ivan Zazzaroni anche se ha dato voti alti.