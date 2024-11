Ballando con le stelle 2024, anticipazioni semifinale 30 novembre su Rai 1

È arrivato il momento della semifinale di Ballando con le stelle 2024. Il programma di Milly Carlucci si avvicina alla sua gran finale, ma prima alle coppie rimaste in gara toccherà mettersi alla prova, e per ben due volte, nella puntata del 30 novembre, in diretta su Rai 1. Affiancata da Paolo Belli nella sala delle stelle, la conduttrice sarà alla guida di una lunga serata, durante la quale starà alla giuria – composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith – assegnare le votazioni alle performance che si terranno in pista.

Dall’altra parte dello studio, i Tribuni del Popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira daranno il loro supporto ai concorrenti, mentre Alberto Matano, dopo la performance da ballerino per una notte, torna alla sua postazione di detentore del tesoretto (che questa sera sarà addirittura doppio!)

Doppia prova per le coppie in gara a Ballando con le stelle 2024 e ripescaggio

La semifinale di Ballando con le stelle 2024 sarà caratterizzata da una doppia prova per le coppie in gara. Nella prima esibizione, i concorrenti dovranno esibirsi nei compiti assegnati loro da Milly Carlucci alla fine della scorsa puntata. In particolare Francesco Paolantoni ballerà un tango sulle note de L’immensità; Luca Barbareschi ballerà un tango su Certe notti; Massimiliano Ossini una rumba sulla canzone Sempre e per sempre; Tommaso Marini un paso doble su The show must go on; Federica Pellegrini (che non ballerà più con Angelo Madonia) con The final contdown ballerà un paso doble; Bianca Guaccero ballerà un tango con la canzone Combattente; Federica Nargi con Di sole e d’azzurro ballerà un valzer; Infine Anna Lou Castoldi danzerà un valzer sul brano Il regalo più grande.

Grande attesa, poi, per la manche di ripescaggio. Le coppie finora eliminate avranno l’occasione di rientrare in gara, e proprio a un passo dalla finale, grazie ad una nuova esibizione. Chi riuscirà a tornare ufficialmente in pista?

I ballerini per una notte e come vedere la semifinale in diretta streaming

Anche nella puntata del 30 novembre di Ballando con le stelle 2024 sono attesi grandi ospiti in pista. Amanda Lear sarà ballerina per una notte e si esibirà con i ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli sulle note di “Copacabana”. Farà lo stesso Pierfrancesco Favino, insieme ai giovani attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra, che danzeranno un Jive sulle note di “A luna miezzo ‘o mare”. Ci sarà inoltre una performance di danza classica con l’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e il primo ballerino, nonché suo marito, Timofej Andrijashenko.

La nuova puntata di Ballando può essere seguita anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.