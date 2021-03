Bianca Nappi/ “Che feeling con Luisa Ranieri, altre serie di Lolita Lobosco? Spero”

L’attrice italiana Bianca Nappi è stata ospite negli studi di Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai Uno da lunedì al venerdì. Bianca Nappi, mamma e fidanzata, è impegnata in queste settimane con la fiction Lolita Lobosco, in onda la domenica sera su Rai Uno e che sta avendo un grande successo fra il pubblico. Interpreta Marietta, che la stessa Nappi descrive come: “Un po’ magistrata un po’ friccicarella, tanto seria e rigorosa nel lavoro quanto un po’ libertina e trasgressiva nella vita privata. Divertente il rapporto con Lolita (interpretata da Luisa Ranieri ndr) l’amica che si pone più domande rispetto agli uomini, sono una coppia bizzarra, carina”. Lolita Lobosco è una fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi: “I suoi romanzi hanno grande femminilità e raccontano un mondo rosa poco stereotipato. Sono donne che hanno molte contraddizioni non sempre positive, sono caratteri e personaggi un po’ più veri secondo me”.

E ancora: “Io mi riconosco in queste donne, anche se non mi rivedo troppo in Marietta ma è un personaggio troppo divertente da fare”. Domenica ci sarà l’ultima puntata: “E’ una bella fiction perchè si racconta anche la città di Bari che raramente è stata raccontata in tv. Luisa Ranieri è una donna molto simpatica e con lei si è creata una sintonia molto naturale, abbiamo trovato un feeling che credo si veda anche sul set. Altre serie di Lolita Lobosco? Sta andando molto bene quindi spero di si. Mi piacciono queste donne non perfette, come Marietta”.



