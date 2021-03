Davide e Romeo, compagno e figlio Bianca Nappi/ “Sono una mamma apprensiva”

Bianca Nappi, protagonista insieme a Luisa Ranieri della fiction Lolita Lobosco in onda domenica 14 marzo, in prima serata su Raiuno, con l’ultima puntata, è ospite della puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14 su Raiuno. L’attrice, schiva e molto riservata, ha parlato un po’ del suo privato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente. Bianca Nappi ha raccontato di avere un compagno, Davide, che non fa parte del mondo dello spettacolo e di essere mamma del piccolo Romeo, nato proprio dall’amore con Davide. “Prima di Davide avevo avuto relazioni sbagliate. Con lui ho trovato la stabilità e la consapevolezza di che cosa voglia dire amare. Per anni ho messo il lavoro e la carriera al primo posto. Poi nostro figlio è arrivato appena abbiamo cominciato a desiderarlo: è stato una sorpresa perchè non credevo che sarebbe stato così facile”, svela l’attrice a Gente.

BIANCA NAPPI: “MI E’ MANCATO PORTARE MIO FIGLIO ROMEO SUL SET”

Bianca Nappi, con la nascita del figlio Romeo, ha capito qual è il vero significato dell’amore, ma che tipo di mamma è? “Sono una mamma apprensiva, ma cerco di non viziarla” – svela Bianca. Poi aggiunge: “Sono una mamma coccolona, lo adoro. Grazie a lui ho capito che sono i figli il vero grande amore della vita. Uno non può comprendere quali siano i sentimenti che contano veramente finchè non ha avuto un figlio. Un bambino ti costringe a mettere tutto il resto in secondo piano”. L’attrice, inoltre, confessa quanto sia stato difficile tenerlo chiuso in casa durante il lockdown e non portarlo sul set. “Era impossibile portarlo sul set in piena pandemia. Eravamo molto controllati e sarebbe stato solo uno stress e un rischio. In quei giorni mi mancava molto”, conclude.



