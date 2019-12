Biancaneve/ Video, su Rai 2 il film con Julia Roberts (oggi, 5 dicembre 2019)

Biancaneve andrà in onda su Rai 2 oggi, 5 dicembre, a partire dalle 21.20. Questo lungometraggio può essere considerato come un film di genere fantastico. Gli artisti, che interpretano il film, sono Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer e Nathan Lane. Questa pellicola è stata prodotta nell’anno 2011 ed è stata diretta dal Tarsem Sigh. Quest’ultimo è un regista di nazionalità indiana, che ha pure diretto altri lungometraggi, come The Cell- La cellula, The Fall e Immortals. Le canzoni, che si possono ascoltare in Biancaneve, sono state composte da Alan Menken, che è l’uomo che si è posizionato al quinto posto della classifica delle persone che si sono aggiudicate più Oscar. Una delle protagoniste della pellicola in esame, Julia Roberts, ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un premio BAFTA, per aver lavorato nel film biografico Erin Brockovich.

Biancaneve, la trama del film

In questo lungometraggio fantastico, si parla allora innanzitutto di Biancaneve, il cui padre perde prematuramente la sua sposa. L’uomo convola di nuovo a nozze con Clementianna, che in realtà è una strega cattiva. Quest’ultima, ad un tratto, uccide il marito ed usurpa il suo trono. Clementianna tassa il suo popolo e fa vivere la ragazza segregata nel palazzo reale, in quanto la regina è gelosa della bellezza della giovane. Quando la figlia del re compie 18 anni, Clementianna, attraverso il suo specchio magico, scopre di non essere più la più bella del reame. Successivamente, Biancaneve fugge dalla sua matrigna e si reca nel bosco, dove viene ospitata nella casetta di un gruppo di banditi, chiamati Sette Nani. Clementianna viene colpita, poi, dalla bellezza del Principe Alcott e organizza un ballo in maschera in suo onore. Alla festa si intrufola Biancaneve, che si innamora del principe. In seguito, dopo aver superato diverse insidie ordite dalla regina, Biancaneve e Alcott celebrano il loro matrimonio. All’evento, tra gli invitati, si infiltra anche Clementianna, che si è travestita da una vecchietta. La donna offre a Biancaneve una mela da mangiare, ma la ragazza scopre che dietro a quella anziana si nasconde in realtà Clementianna e rifiuta il dono. La ragazza taglia allora uno spicchio di quel frutto e lo da alla sua matrigna, che è costretta dunque ad accettare la sua sconfitta definitiva. Nel finale del film, si vede poi Biancaneve ballare con suo marito e con tutti gli invitati del suo matrimonio, tra cui ci sono ovviamente i suoi amati Sette Nani.

Il trailer di Biancaneve





© RIPRODUZIONE RISERVATA