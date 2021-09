Bianchi: “Scuola al via in presenza”/ “Mascherina consigliata anche alle elementari”

Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, è stato ospite ieri negli studi del programma di La7, In Onda, condotto da Concita De Gregorgio e David Parenzo. L’esponente dell’esecutivo ha esordito così: “Stiamo lavorando per la scuola in presenza, ci sono un milione di persone che lavorano a questo. il 13 settembre cosa succede? La famiglia deve avere fiducia della scuola, misurerà la febbre ai figli, e li porterà a scuola, ci sarà il preside, e prima che arrivino i bimbi il preside potrà vedere la piattaforma che è già pronta, la stanno collaudando e sarà attiva dal 13, vedrà subito la lista di chi è presente, ci sarà una lampadina rossa o verde, verde vuol dire che il docente ha il gree pass”. Ancora sulla piattaforma: “Il garante della privacy ci ha dato istruzione che la piattaforma sia assolutamente riservata e che non accumuli i dati. Nel sistema non si deve compilare la lista, è un registro elettronico, una tutela massima per i prof e per i ragazzi”.

Quindi il ministro Bianchi ha elencato un po’ di cose che il suo ministero ha svolto da quando è in carica: “In primavera abbiamo deciso di tenere tutti i bimbi piccoli a scuola, quelli delle scuole primarie, e poi abbiamo deciso di riportare tutti gli altri, e ci si diceva che sarebbe stato impossibile fare gli esami in presenza, D’estate ci dicevano che era impossibile fare scuola, abbiamo fatto un programma per preparare la riapertura e 35mila progetti di presenza in scuola, 1.65 milioni di ore di didattica in presenza recuperata. Abbiamo per la prima volta tutti i docenti che devono esserci, circa 59mila di ruolo e 53mila con contratti annuali, non da ottobre/novembre ma da settembre”. Sulle classi pollaio: “I numeri che noi abbiamo è che le classi pollaio sono il 2.9% e sono concentrare nelle scuole superiori delle grandi città, come da norma del passato. Cos’abbiamo fatto? Abbiamo concentrato i soldi per far diminuire le classi affollate, abbiamo messo il tema al centro dell’attenzione degli enti locali, che sono i proprietari degli edifici scolastici. Questo è un tema fondamentale del Pnr. Abbiamo anche un altro problema, quello degli asili nido, se nasci in Sicilia hai il 3% di possibilità di avere un posto in asilo nido”.

BIANCHI: “92% PERSONAL ESCOLASTICO VACCINATO, E I GIOVANI…”

Sulle mascherine il ministro Bianchi ha precisato: “Nel decreto di agosto abbiamo scritto che la mascherina ci vuole ma ci sono delle deroghe, e che introdurremo quando saranno tutti vaccinati. Le mascherine oggi son previste per tutti. Più del 92% del personale scolastico è vaccinato e i ragazzi si stanno vaccinando, più del 70% sulla fascia 16-19 anni. Le mascherine le consigliamo anche alle scuole elementari”. Sul rischio di nuovo di dad: “Se si trova un positivo in una classe, cambia rispetto all’anno scorso: quando c’era un caso l’anno scorso si chiudeva la regione, se c’è un caso in una scuola si coinvolge l’asl e il ministero, si mettono i ragazzi in quarantena 7 giorni se sono vaccinati e 10 giorni se non sono vaccinati, si isolerà solo la classe”.

Sui tamponi gratuiti agli studenti: “Stiamo lavorando per questo, per garantire un tracciamento dei ragazzi, e stiamo lavorando su tutti quei tamponi che sono meno invasivi”. Quindi il ministro Bianchi ha concluso con un bel messaggio/appello: “Ci vuole che dal 13 tutti torniamo in classe e torniamo a sentirci una comunità, torniamo a scuola insieme, torniamo realtà che condivide insieme a tutte le condizioni. Per cosa vorrei essere ricordato? Aver riportato la scuola al centro del paese e nel cuore dei ragazzi”.



