Bici elettrica a fuoco, esplode la batteria?/ Video virale, altri due casi segnalati

Sta circolando sui social in queste ore il video di una bicicletta elettrica letteralmente in fumo dopo aver preso fuoco. Il filmato in questione, che trovate qui sotto, è stato pubblicato dalla pagina Instagram “Welcome to Facelas”, dove di solito vengono postate scene di degrado da diversi angoli di Italia. Secondo l’autore del post il video si riferisce a Roma, e mostra un uomo disperato dopo che la sua bicicletta è andata completamente bruciata, con altri due signori che cercano di aiutarlo a spegnerla, pulendo la strada con delle scope. Immagini, come detto in apertura, che sono diventate virali e basti pensare che nel giro di poche ore hanno superato quota 50mila like con centinaia di commenti. Quello mostrato non sembrerebbe essere comunque un caso isolato, visto che altre volte sono stati segnalati incendi alle biciclette elettriche, come ad esempio quanto avvenuto lo scorso mese di dicembre in quel di Siena, precisamente in località San Miniato.

BICI ELETTRICA A FUOCO, EPISODI ANCHE A VICENZA E SIENA

Ad innescare le fiamme, con grande probabilità, un cortocircuito, anche se non è ben chiaro da dove sia partito. Una vicenda che ha obbligato l’intervento dei vigili del fuoco e che fortunatamente non ha causato alcun ferito, se non la bicicletta stessa, andata distrutta dopo il rogo. Altro episodio simile invece lo scorso settembre, in quel di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza (Veneto), dove sempre un bici elettrica è bruciata all’interno di un negozio, a causa del malfunzionamento del pacco della batteria. Ad accorgersi che qualcosa non andava, un passante, che ha notato del fumo fuoriuscire da una bocchetta di areazione, avvisando immediatamente le autorità. Ricordiamo che con il recente Decreto Rilancio il governo ha istituito un bonus da 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, di modo da favorire la circolazione dei mezzi green, ma queste notizie rischiano di complicare le buone intenzioni dell’esecutivo.





