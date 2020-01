Fiat 500 elettrica: prime foto esclusive/ Caratteristiche e prezzo della prossima FCA

Il Sussidiario.net è in grado, in esclusiva, di fornire le prime foto del collaudo della nuova Fiat 500 elettrica, la novità potente di casa FCA per l’anno 2020 che dovrebbe vedere l’esordio assoluto dell’elettrico per la casa degli Agnelli. Uno dei punti giustamente sottolineati di “massima novità” dell’accordo di fusione FCA-Peugeot è proprio l’aprirsi sul mercato americano (e non solo) della Fiat-Chrysler all’elettrico, individuato come punto di massimo sviluppo nei prossimi decenni. Per farlo, il primo step è lanciare l’iconica auto di punta di casa Fiat con un taglio al 100% elettrico: al momento sono solo fotospia quelle che circolano da giorni, come le nostre oggi in esclusiva, e inquadrano i diversi collaudi che la nuova Fiat 500 elettrica sta compiendo prima di entrare definitivamente in vendita nei mercati europei e americani. Il debutto è ancora lontano – come spiegava Quattroruote solo negli ultimi giorni del 2019 – eppure alcuni elementi e dettagli sono già circolati sui siti specializzati. Ad esempio, la nuova Fiat 500 elettrica “si allungherà” arrivando sino a quasi 370 cm di lunghezza, ma anche il “passo” potrebbe crescere fino ai 240 cm rispetto alle normali misure dell’attuale ultimo modello di 500.

FIAT 500 ELETTRICA: I PRIMI COLLAUDI FCA

Secondo quanto riportato da Motori News, la nuova 500 a batterie verrà costruita nello stabilimento di Mirafiori vedendo dunque una piena presenza in prima fila dell’Italia nello sviluppo della storica compagnia torinese: FCA prevede una produzione attorno agli 80mila mezzi l’anno quando però il modello sarà pienamente a regime. Mentre ancora non è dato sapere quando potrà alzarsi il velo sopra il primo e-motore di casa Fiat (estate 2020? Autunno?), si ipotizza già il prezzo di lancio: secondo Quattroruote e Motori News il costo si aggirerà sui 30mila euro, con possibile “sconto” a 24mila secondo gli incentivi previsti dal Governo sul cosiddetto Ecobonus. La 500e avrà autonomie attorno ai 300-450 km a seconda ovviamente del pacco di batterie montato e scelto, mentre il propulsore avrà una potenza indicativa superiore ai 120 CV. Secondo le anticipazioni, inoltre, il logo 500 dovrebbe sostituire quello di Fiat per dare maggiore visibilità al modello particolare piuttosto che allo storico brand.





