Biden autorizza l’Ucraina a usare armi Usa per colpire la Russia/ Potrà farlo solo a corto raggio

Joe Biden avrebbe autorizzato (in segreto) l’Ucraina a colpire la Russia con armi Usa, ma soltanto nell’area vicino a Kharkiv: a riportare la notizia in esclusiva è “Politico”, che cita due fonti informate. Un funzionario americano ha spiegato: “Il presidente ha di recente ordinato al suo team di garantire che l’Ucraina sia in grado di utilizzare le armi statunitensi a Kharkiv a scopo di controffensiva”. Anche il Financial Times ha lanciato, solo pochi giorni fa, un’indiscrezione per la quale Biden e Zelensky sono vicini a firmare un patto di sicurezza bilaterale a margine del G7 italiano che si svolgerà in Puglia: si tratterebbe di un accordo che prevederebbe il sostegno a lungo termine con il conseguente addestramento militare, la condivisione dell’intelligence e l’assistenza economica.

"Usa preoccupati per attacchi Ucraina a stazioni radar Russia"/ WP: "Possono innescare pericolosa escalation"

La richiesta del cambiamento di politica agli Stati Uniti sarebbe arrivata proprio da parte di Kiev, dopo l’inizio dell’offensiva russa su Kharkiv. L’avanzata di Mosca, infatti, ha “costretto” gli ucraini a prendere le giuste contromisure, portando gli americani a cambiare le precedenti regole. Dopo l’ok di Biden, dunque, l’Ucraina potrà utilizzare le armi fornite dagli americani come razzi e lanciarazzi: questi serviranno per abbattere missili e bombardieri e per colpire truppe russe vicino a Kharkiv. Tali armi non potranno però essere utilizzate per colpire infrastrutture civili e lanciare missili a lungo raggio in Russia. “Politico”, che ha lanciato l’indiscrezione, ha spiegato che il National Security Council statunitense non ha rilasciato alcun commento sulla questione.

Ucraina, Biden apre alla revoca dei limiti all'uso di armi Usa/ WP: "Valuta anche nuove sanzioni contro Cina"

Biden cambia politica in merito all’Ucraina: cosa cambia?

Un’anticipazione in merito alla decisione di Joe Biden era arrivata pochi giorni fa Antony Blinken, che aveva prospettato la possibilità che dalla Casa Bianca arrivasse una simile decisione. Nel dettaglio, il segretario di Stato Usa aveva spiegato che la politica Usa nei confronti dell’Ucraina sarebbe potuta essere modificata in base alle necessità. Anche Regno Unito e Francia, alleati degli Stati Uniti, nelle scorse settimane si erano espressi a favore di una simile decisione da parte di Biden, per permettere all’Ucraina di attaccare la Russia con le armi occidentali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA