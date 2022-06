Biden: “Avevo avvisato Zelensky sull’invasione”/ “Non mi credeva, pensava esagerassi”

Joe Biden, nel corso di un evento a Los Angeles, ha rivelato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha dato ascolto ai suoi avvertimenti su una possibile invasione russa. Il presidente ucraino, rivela il capo degli Stati Uniti, “non voleva dare ascolto” agli avvertimenti americani nei giorni precedenti all’entrata nel Paese dei russi. A dichiararlo, durante un evento di raccolta fondi che si è svolto a Los Angeles, è stato proprio il numero uno della Casa Bianca. “Molti pensavano che io esagerassi” nell’allarme dato su un attacco russo contro l’Ucraina prima del 24 febbraio scorso, ha rivelato Biden.

“So che molte persone pensavano che stessi esagerando, ma sapevo, e avevamo dati” per i quali Putin “avrebbe varcato il confine”. “Non c’erano dubbi. E Zelensky non voleva a sentirlo, né molte altre persone”, ha proseguito. Biden ha infine accusato Putin di “cercare di cancellare la cultura, la nazione” dell’Ucraina.

Von der Leyen in Ucraina

Intanto nella giornata di oggi il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è in Ucraina per far visita a Zelensky. “Torno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione”, ha dichiarato la von der Leyen, e “sui progressi fatti nel suo percorso europeo”. Ai media presenti il presidente della Commissione UE ha parlato anche del tema della candidatura dell’Ucraina. L’incontro odierno, ha rivelato, “contribuirà alla nostra valutazione, che arriverà presto”.

L’Ucraina, intanto, torna a chiedere all’Occidente armi per combattere contro la Russia, lamentando la carenza di munizioni. Mosca “vuole distruggere ogni città” nel Donbass, “ma noi faremo di tutto per fermare i russi fin quando ci sarà l’artiglieria dei nostri partner” occidentali, ha rivelato il presidente Zelensky. Sono circa 10.000 soldati ucraini sono morti dall’inizio dell’invasione russa, come rivelato da Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto il ministro della difesa ucraino Oleksii Rezniko, ad inizio settimana ha rivelato che ogni giorno vengono uccisi un centinaio di militari ucraini.











